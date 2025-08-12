Quais países não exigem autoescola para tirar carteira de motorista

Entre as burocracias que o governo quer reduzir para a emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), está acabar com a obrigatoriedade da autoescola. Se a proposta elaborada pelo Ministério dos Transportes for aprovada, o Brasil entra na lista de diversos países que também não têm essa obrigação. A seguir, veja como é o processo para obter a licença em alguns deles.

Argentina

Não há exigência de autoescola, mas é obrigatório um curso teórico nacional. O candidato à primeira licença deve fazer o Curso Nacional de Educación Vial, disponível online ou presencial, segundo a Agencia Nacional de Seguridad Vial, órgão federal da Argentina responsável por formular e implementar políticas de segurança no trânsito em todo o país.

Curso aborda legislação de trânsito, direção defensiva e primeiros socorros e é pré-requisito para a marcação das provas. A prática de direção pode ser aprendida de forma independente, desde que o candidato seja aprovado no exame teórico e no teste prático aplicados pelo município.