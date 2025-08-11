Rodízio em SP tem tolerância? 8 dúvidas que podem te complicar no trânsito

Quase 900 mil multas. Este foi o número registrados no primeiro semestre de 2025 pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) em virtude do Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores no Município de São Paulo, também conhecido como rodízio municipal.

Ainda de acordo com a CET, as infrações representam 23% do total de infrações registradas pelo órgão na cidade. Somente este ano, a Prefeitura de São Paulo já arrecadou quase R$ 620 milhões, de janeiro a junho, com multas previstas no Código Brasileiro de Trânsito (CTB). As de rodízio veicular ultrapassam mais de R$ 100 milhões.

Os números vêm diminuindo, é verdade. No 1º semestre de 2023, foram exatas 2.213.837 atuações devido ao rodízio. Já no ano passado a quantidade caiu para 1.426.623. E para você não entrar nas estatísticas, tiramos algumas dúvidas principais. Confira: