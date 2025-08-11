Rodízio em SP tem tolerância? 8 dúvidas que podem te complicar no trânsito
Quase 900 mil multas. Este foi o número registrados no primeiro semestre de 2025 pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) em virtude do Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores no Município de São Paulo, também conhecido como rodízio municipal.
Ainda de acordo com a CET, as infrações representam 23% do total de infrações registradas pelo órgão na cidade. Somente este ano, a Prefeitura de São Paulo já arrecadou quase R$ 620 milhões, de janeiro a junho, com multas previstas no Código Brasileiro de Trânsito (CTB). As de rodízio veicular ultrapassam mais de R$ 100 milhões.
Os números vêm diminuindo, é verdade. No 1º semestre de 2023, foram exatas 2.213.837 atuações devido ao rodízio. Já no ano passado a quantidade caiu para 1.426.623. E para você não entrar nas estatísticas, tiramos algumas dúvidas principais. Confira:
Como funciona?
A política que restringe a circulação de veículos no centro expandido de acordo com a placa, um dia por semana e durante 6h e tem como objetivo melhorar as condições do trânsito, por meio da redução do número de carros em circulação nas vias públicas, funciona de 2ª às 6ª, exceto feriados, nos períodos das 07h00 às 10h00 e das 17h00 às 20h00, com base no dígito final da placa e dia da semana.
Finais de placa 1 e 2 - Rodízio às segundas-feiras
Finais de placa 3 e 4 - Rodízio às terças-feiras
Finais de placa 5 e 6 - Rodízio às quartas-feiras
Finais de placa 7 e 8 - Rodízio às quintas-feiras
Finais de placa 9 e 0 - Rodízio às sextas-feiras
Existe tolerância?
Não. De acordo com a CET não há nenhuma tolerância. O rodízio veicular passa a valer a partir dos horários já determinados.
Motos entram no rodízio?
Não. A restrição não se aplica a motocicletas e similares, além de transporte coletivo e de lotação, transporte escolar, guinchos, devidamente autorizados; além de veículos destinados a socorro e salvamento, polícia, entre outras exceções descritas em legislação.
Posso ser multado duas vezes no mesmo dia?
Sim. Segundo a CET, a infração ao Rodízio Municipal é registrada por período: manhã ou tarde/noite. Ou seja, se passar na zona de rodízio de 7h às 10h da manhã e novamente entre 17h e 20h, você comete duas infrações e, consequentemente, duas multas chegarão no seu endereço. E a fiscalização, claro, é feita tanto por meio de equipamentos eletrônicos bem como manualmente pelos agentes de trânsito.
Veículos a gás GNV estão liberados do rodízio?
Não. São liberados os veículos movidos somente de propulsão elétrica, a hidrogênio ou híbridos.
Carros com placas de outros municípios precisam respeitar o rodízio?
Sim. Mesmo carros registrados e com placas de outros estados devem seguir as mesmas regras dos veículos emplacados em São Paulo.
Quanto é a multa do rodízio de carros em SP? E quantos pontos na CNH?
O desrespeito ao rodízio é considerado infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos no prontuário do condutor.
Quem é isento do rodízio em São Paulo?
Algumas categorias têm isenção de rodízio veicular mediante cadastro prévio, como transporte coletivo e de lotação, motocicletas e similares, táxis, transporte escolar, guinchos ambulâncias, policiamento, Corpo de bombeiros, Defesa Civil, Forças Armadas, fiscalização e operação de transporte de passageiros, serviços funerários e penitenciários.
Também estão incluídos na isenção serviço dos Conselhos Tutelares do Tribunal Regional Eleitoral e requisitado, transporte de materiais necessários a campanhas públicas, inclusive saúde, defesa civil e caráter social, a serviço de "manutenção" ou "segurança" ferroviária e metroviária, e de atendimento a emergências químicas e ambientais.
