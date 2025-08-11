'Jeguinho voador': como amor por velocidade uniu família no Nordeste

Nesta semana, o programa Carona destaca uma história familiar que tem como pano de fundo a paixão por automobilismo.

O Dia dos Pais já passou, mas vale a pena conhecer um pouco da trajetória familiar e profissional do jovem piloto Rogério Ambrósio dos Santos Neto, que já correu de kart com Gabriel Bortoleto, destaque em sua primeira temporada na Fórmula 1.

Rogério disputa atualmente o Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4 e é neto de Rogério Ambrósio dos Santos, que ganhou fama nas pistas de corrida com o apelido "Jegue Voador'.