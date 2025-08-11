'Protetor das placas' viraliza ao lavar sinalização de trânsito em estradas

Busca por seguidores

Ao UOL Carros, Iago explicou que é dono, junto à esposa, de uma empresa de estética automotiva em Três Palmeiras (RS).

Sua nova obsessão começou há algumas semanas, quando uma fabricante de produtos de limpeza lançou uma campanha que premiava quem ajudasse na divulgação da marca na internet.

"Eles forneceram alguns produtos para nós participarmos do desafio", conta. "Para mostrar a eficiência do material, decidi fazer um vídeo lavando uma placa de rodovia".

A filmagem foi publicada no perfil da empresa do casal e, de cara, foram 45 mil visualizações: muito acima da média de interações da página do Instagram.

Diante do sucesso, Iago viu a oportunidade de promover seu trabalho. Para dar mais sentido à missão, decidiu reaproveitar uma ideia de outros influenciadores, que postavam vídeos virais a fim de angariar seguidores e superar a popularidade de páginas famosas.