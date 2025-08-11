Chevrolet Onix 2026: compacto muda após 6 anos e agora parte de R$ 99.990
Lançado em setembro de 2019, o Chevrolet Onix passa por sua primeira grande mudança nesta segunda geração. Hatch e sedã chegam à linha 2026 com novo visual, mais econômico e interior mais caprichado. Agora o Onix começa em R$ 99.990 (R$ 3 mil a menos por causa do IPI Verde) e o Onix Plus, R$ 106.790.
A reestilização se concentra basicamente na dianteira, que agora traz traços mais verticais e nova grade. Alvo de reclamações por raspar em rampas e valetas, o para-choque foi remodelado e agora tem 30% a mais de ângulo de entrada, que passou de 14° para 18°.
Já os faróis full-LED, disponíveis nas opções mais caras LTZ, Premier e RS, são inéditos e, segundo a GM, têm um poder de iluminação 61% maior em relação ao conjunto anterior. De perfil, destaque apenas para o novo desenho das rodas. Na traseira, a modificação mais relevante é no Onix Plus, que agora tem as lanternas com máscaras translúcidas que evidenciam bastante o arranjo interno.
Dentro, destaque para as novas telas digitais. A primeira é a do painel de instrumentos de oito polegadas, mesma que estreou na Spin e que só está disponível de série a partir da versão LT - as demais continuam com o visor antigo. A outra, integrada, é da central multimídia de 11 polegadas que traz Android Auto e Apple CarPlay, têm Wi-Fi nativo, aplicativos extras e até utilizam inteligência artificial para melhor gestão dos sistemas dos carros.
Há ainda entradas USB de tipo A e C na dianteira, carregador de celular por indução e entradas USB para os bancos de trás. A Chevrolet também aproveitou para mexer nos bancos dianteiros, que agora estão mais macios e com mais suporte para lombar.
Para entrar no Programa de Carro Sustentável anunciado recentemente pelo Governo Federal, a Chevrolet fez uma adequação, mexeu no software de gerenciamento eletrônico e agora o Onix turbo produz 115,5 cv - com torque máximo de 16,8 kgfm. Isso porque com a potência anterior, 116 cv, não teria redução na alíquota do IPI. Porém, só uma versão é beneficiada: a 1.0 turbo com câmbio manual.
Vale lembrar que no início do ano, para se adequar ao Programa do Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PL8), a marca fez atualizações e elevou a força para 121 cv. Já o motor 1.0 aspirado continua com 82 cv e 10,6 kgfm.
Já o consumo de combustível pode chegar até 17,7 km/l (gasolina) na estrada e na versão turbinada com transmissão manual de seis marchas. Em trecho urbano, o número é de 13,7 km/l - antes era de 13,5 km/l e 16,7 km/l. Ou seja, no rodoviário ganhou 1 km/l. De quebra, esta versão é a mais rápida da gama: 0 a 100 km/h em 9,9 segundos.
As restantes 1.0 turbo com câmbio automático têm médias de 8,6 km/l (cidade) e 12,1 (rodovia) com etanol e 10,9 km/l e 15,3 km/l, respectivamente, com gasolina.
Para chegar aos 100 km/h partindo da inércia são 10,5 segundos.
Veja os preços:
Preços do Chevrolet Onix 2026
1.0 MT - R$ 99.990 (era R$ 102.990)
1.0 turbo MT - R$ 107.290
1.0 turbo AT - R$ 112.290
LT turbo AT - R$ 118.290
LTZ turbo AT - R$ 123.490
Premier turbo AT - R$ 129.190
RS turbo AT - R$ 130.190
Preços do Chevrolet Onix Plus 2026
1.0 MT - R$ 106.790
1.0 turbo MT - R$ 113.990
LT 1.0 turbo AT - R$ 123.790
LTZ 1.0 turbo AT - R$ 129.990
RS 1.0 turbo AT - R$ 136.490
Premier 1.0 turbo AT - R$ 118.990
Correia banhada a óleo e garantia ampliada
A Chevrolet também usou a renovação do Onix para tentar resolver uma polêmica que acompanha a linha Onix: a correia banhada a óleo. No Onix 2026 a Chevrolet instalou uma, digamos, correia 2.0, feita de uma nova composição química, que promete ser mais resistente a óleo contaminados ou de baixa qualidade. E com a mesma garantia de 240 mil quilômetros da anterior.
A marca atribui o esfarelamento, rompimento precoce e, consequentemente, os problemas de motor e até de freio, à falta de manutenção e também ao uso de óleo incorreto.
Além da modificação no item, a General Motors ampliou a garantia de três para cinco anos, estendida aos proprietários dos modelos 2020 a 2025. Estes, no entanto, precisam passar por inspeções nas concessionárias. Caso não seja detectada nenhuma interferência, a garantia é estendida. Caso contrário, é preciso trocar peças, correia e óleo. O serviço custa cerca de R$ 700.
A GM defende que o fato de a peça ser embebida no próprio óleo do motor busca dar mais suavidade ao funcionamento, com menos ruído, além da eficiência energética, durabilidade e confiabilidade mecânica.
