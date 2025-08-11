Chevrolet Onix 2026: compacto muda após 6 anos e agora parte de R$ 99.990

Lançado em setembro de 2019, o Chevrolet Onix passa por sua primeira grande mudança nesta segunda geração. Hatch e sedã chegam à linha 2026 com novo visual, mais econômico e interior mais caprichado. Agora o Onix começa em R$ 99.990 (R$ 3 mil a menos por causa do IPI Verde) e o Onix Plus, R$ 106.790.

A reestilização se concentra basicamente na dianteira, que agora traz traços mais verticais e nova grade. Alvo de reclamações por raspar em rampas e valetas, o para-choque foi remodelado e agora tem 30% a mais de ângulo de entrada, que passou de 14° para 18°.

Já os faróis full-LED, disponíveis nas opções mais caras LTZ, Premier e RS, são inéditos e, segundo a GM, têm um poder de iluminação 61% maior em relação ao conjunto anterior. De perfil, destaque apenas para o novo desenho das rodas. Na traseira, a modificação mais relevante é no Onix Plus, que agora tem as lanternas com máscaras translúcidas que evidenciam bastante o arranjo interno.