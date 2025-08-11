Quem era brasileiro que morreu no Chile após percorrer 80 países de moto

Conhecer a legislação local é fundamental, já que as regras variam entre países. Limites de velocidade, uso de equipamentos de proteção, exigência de farol aceso e até restrições para motocicletas de baixa cilindrada podem mudar de um destino para outro, como explica Mauro dos Anjos, especialista em direito do trânsito.

"A documentação deve estar em dia, incluindo a Permissão Internacional para Dirigir e um seguro com cobertura no país de destino, como a Carta Verde no caso do Mercosul. Também é importante planejar as rotas, priorizando estradas com boa infraestrutura, locais para abastecimento e pausas estratégicas, além de verificar as condições climáticas, que podem trazer riscos adicionais como neve, gelo ou chuvas intensas", diz.

Antes da viagem, a moto deve passar por revisão completa, com foco em pneus, freios e lubrificação. A bagagem deve ser organizada de forma a não comprometer a estabilidade, e pausas regulares durante o trajeto ajudam a combater a fadiga e manter a concentração.

O tráfego ao lado de ônibus em rodovias é outro ponto crítico, segundo o especialista. Batidas entre motocicletas e coletivos muitas vezes são causadas por pontos cegos nas laterais e na traseira dos veículos, além da diferença de aceleração e frenagem.

"Para evitar esse tipo de acidente, é essencial que o motociclista mantenha distância segura, ultrapasse apenas quando houver espaço e visibilidade suficientes, antecipe os movimentos do ônibus e adote recursos para ser mais visível, como farol aceso e roupas com elementos refletivos", acrescenta Anjos.