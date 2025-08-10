SUV do Onix, híbridos flex e BYD: GM detalha futuro em entrevista exclusiva

Fabio Rua também comentou o recente anúncio da GM, que planeja investir US$ 4 bilhões para transferir a fabricação de modelos atualmente produzidos no México para os Estados Unidos, a fim de reduzir a carga tributária. Questionamos como essa decisão poderá afetar a oferta e o preço de veículos no Brasil - o Chevrolet Equinox a combustão, por exemplo, hoje é trazido do México, país com o qual temos acordo de livre comércio. Esse movimento da General Motors é consequência da atual política comercial do governo de Donald Trump, que tem aumentado a tributação de produtos importados nos EUA.

UOL Carros: como a mudança de fabricação do México para os Estados Unidos de produtos atualmente vendidos no Brasil poderá afetar custos ao consumidor, inclusive até a disponibilidade desses veículos em nosso mercado?

Fabio Rua: eu acho cedo para conjecturar. Diria que esses produtos são de baixo volume e de um nicho específico. A gente obviamente tem um compromisso em manter a estrutura de preços independentemente de onde o produto é fabricado, vamos mexer na margem, vamos garantir a disponibilidade dos nossos fornecedores. Não tem decisão ainda de qual produto vai para onde, se é que vai.

Uma realocação de produção pode ser uma decisão natural a depender do desfecho desse assunto. Esse assunto ainda está vivo, tem um processo ainda a ser percorrido. São bilhões de dólares investidos nesses países. A gente não pode de uma hora para outra desligá-los em um, ligá-los em outro. Antes fosse simples dessa forma. Não vejo nenhum tipo de disrupção de fornecimento em função do que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento.

UOL Carros: a GM passa por um momento no qual a empresa promove uma renovação completa da sua linha de veículos no Brasil, após um período de queda no volume de emplacamentos da Chevrolet. Como você projeta as vendas deste ano, considerando também o recente início do programa Carro Sustentável, que zera o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de versões de entrada de produtos como Onix e Onix Plus?

Fabio Rua: a gente começa talvez um primeiro semestre mais fraco. Vocês têm os números, vocês podem comparar. Mas a gente lançou Onix, Spark, Captiva, Onix Plus, Tracker. Temos um portfólio novo de produtos agora pra trabalhar no segundo semestre. Então, a gente vai recuperar. Queremos trabalhar pra vender mais e quanto mais, quanto melhor o resultado, mais credibilidade a gente tem com os chefes e mais condições de atrair cada vez mais investimentos. A gente não se contenta com os números da planilha e não vai deixar de brigar até o último dia do ano.