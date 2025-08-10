SUV do Onix, híbridos flex e BYD: GM detalha futuro em entrevista exclusiva
Após um período de queda nas vendas, a General Motors chega a 2025 comemorando cem anos de presença no Brasil e renovando sua linha de produtos.
Além de atualizar modelos fundamentais no seu portfólio, como Chevrolet Onix e Onix Plus, que estavam sem mudanças relevantes desde 2019, a GM prepara a chegada para 2026 de um SUV compacto inédito, além dos primeiros carros com tecnologia híbrida flex da empresa no mundo.
A General Motors também amplia a oferta de produtos elétricos em nosso país, importando da China os modelos Spark EUV e Captiva EV - que poderão, inclusive, ser montados no Brasil em um futuro breve.
Esses e outros assuntos são abordados em entrevista exclusiva para o UOL Carros de Fabio Rua, vice-presidente da GM para a América do Sul, que você confere a seguir.
O executivo aborda, ainda, temas como a recente polêmica envolvendo a BYD, que prepara o início da produção de veículos em Camaçari (BA), inicialmente com peças 100% importadas da China, por meio de kits conhecidos como CKD (veículos totalmente desmontados) e SKD (parcialmente desmontados).
A montadora chinesa, atual líder em vendas de carros eletrificados no Brasil, chegou a solicitar benefícios fiscais ao governo federal nesta primeira fase de fabricação na Bahia - o que motivou uma declaração conjunta de General Motors, Stellantis, Toyota e Volkswagen contrária ao pedido,
Confira a entrevista completa, organizada por temas.
Disputa com BYD e GM chinês feito no Brasil
No mês passado, a gestão do presidente Luz Inácio Lula da Silva (PT) negou o pedido de redução tributária da BYD e antecipou o aumento do imposto de importação para veículos CKD e SKD. Por outro lado, concedeu uma cota de automóveis montados localmente nesses regimes sem imposto de importação durante seis meses.
UOL Carros: Como vocês encararam a recente decisão do governo federal de antecipar em um ano e meio a aplicação de alíquota de 35% do Imposto de Importação para veículos eletrificados produzidos no Brasil com kits desmontados de peças importadas. nos regimes CKD e SKD? Essa decisão atendeu à demanda da GM e de outras montadoras mais tradicionais, contrárias ao pedido da BYD de redução na alíquota de importação para produtos montados dessa forma no início da produção nacional da sua fábrica em Camaçari (BA)?
Fabio Rua: esse governo assumiu o mote de garantir a neo industrialização brasileira. Para isso, desenvolveu programas como a nova política de investimentos do BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social}, ele desenvolveu o Mover, que é a política automotiva, tem políticas que apostam nos biocombustíveis, como é o Projeto Combustível do Futuro.
Ele vem sinalizando que industrialização é algo que faz sentido para o nosso país, que tem engenheiros capacitados e uma indústria tradicional robusta, que está se modernizando e cada vez mais se transformando. Temos parceiros comerciais e acordos comerciais que permitem que o Brasil seja utilizado como um hub de produção e exportação.
UOL Carros: a própria General Motors começou a importar veículos chineses para venda no Brasil, que é o caso dos novos Chevrolet Spark EUV e Captiva EV. Existem planos de vocês montarem no país esses veículos em regime CKD ou SKD?Apuramos que há conversas da GM com a empresa Comexport para produção desses e de outros automóveis eletrificados no complexo industrial de Horizonte (CE), nas antigas instalações da Troller.
Fabio Rua: é um dos milhares de cenários que estão colocados. Tem alguma decisão? Não. Tem algum contrato assinado? Não. Tem perspectiva? Tem. Tem conversas? Sim.
De fato, a Comexport tem conversado com muitas empresas que podem eventualmente nos ajudar a sofisticar o nosso modelo de produção. A gente conversa. Mas assim, vou produzir carro SKD no Ceará? Talvez. E em Vitória? Talvez. E em Santos? Talvez. Eu estou olhando 2030, estou olhando 2035. Tenho na mesa vários cenários, desde o mais catastrófico até o mais pujante.
UOL Carros: a GM poderia eventualmente utilizar parte das cotas US$ 463 milhões com zero Imposto de Importação durante seis meses, recentemente anunciada pelo governo federal, para produzir no Brasil carros eletrificados, seja no Ceará ou em outra localidade?
Fabio Rua: é preciso deixar claro que essas cotas, que representam um universo de até cerca de 35 mil veículos, serão utilizadas majoritariamente pelas montadoras que mais importaram veículos elétricos e híbridos nos dois anos anteriores, que são justamente as novas entrantes.
Diria que quase a totalidade dessas cotas deve ir para essas montadoras. Concordo com esse critério? Não acho correto. Mas a gente está falando de um volume relativamente baixo de importações e temos, via Anfavea [Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores], enfatizado ao governo que essas cotas não podem ser renovadas.
Uma coisa é você dar um volume de cotas iniciais para um novo entrante que está estruturando sua operação no Brasil [como a BYD] Outra coisa é você começar com isso para depois estender por mais seis meses, um ano, sem produção efetiva no Brasil.
Acho natural que, quando uma empresa se instala em um novo país, ela tenha um período de adaptação para que essa instalação amadureça. Então vai fazer testes, vai precisar montar, tem que contratar, tem que treinar, você tem um processo que é oneroso demais e, para justificar uma produção em escala, a empresa precisa ter, sim, uma parceria com o governo federal.
Quando a gente fala, né, de um processo de fabricação CKD, compara com o SKD e depois com o CBU, que é o processo total de fabricação, a gente entende que a regulamentação brasileira trata os três da mesma forma. Se eu apertar um parafuso ou construir um carro, é tudo feito no Brasil. A gente acha que não deveria ser por aí.
Quanto mais profunda for a sua industrialização, mais condições você tem de bater no peito e falar: esse produto é do Brasil. Portanto, eu estou gerando mais emprego, desenvolvendo tecnologia e criando condições pra que cada vez mais fornecedores passem a fazer parte desse ecossistema.
Portanto, eu preciso ter um tratamento diferente daquele que é concedido pra quem vem aqui, aperta dois parafusos e coloca em todos os jornais que faz carro no Brasil para brasileiros.
UOL Carros: dentro desse cenário, a produção de veículos CKD ou SKD pode, de fato, ser uma alternativa para montadoras já estabelecidas, como a própria General Motors, independentemente do acesso às cotas sem Imposto de Importação?
Fabio Rua: o SKD não pode ser visto como o vilão se for utilizado para complementar o portfólio. No meu caso, já tenho cerca de dez produtos sendo fabricados no Brasil. Fundo e importo alguns. posso eventualmente produzir carros CKD e SKD sem afetar meu modelo de industrialização. É complemento de portfólio, está tudo certo.
Vale destacar que há muito tempo nós temos joint ventures para fabricar veículos na China, a exemplo de Spark e Captiva elétricos que estamos trazendo. As outras grandes montadoras também têm joint ventures na China. Se o carro de lá é mais barato, e, de fato, é, o custo de produção dele é bem mais baixo.
Mesmo com os custos de importação, [os chineses] conseguem competir com carros de preços similares. Também estamos fazendo isso. Anunciamos dois veículos, Spark e Captiva, 100% elétricos. Não duvidem se a gente fizer movimentos similares nos próximos meses e anos como complemento de portfólio. Faz sentido.
UOL Carros: para a gente finalizar esse assunto. Na semana retrasada, a BYD divulgou comunicado contestando a carta de GM, Stellantis, Toyota e Volkswagen, endereçada ao governo federal, contrária ao pedido da marca chinesa para reduzir o Imposto de Importação sobre carros eletrificados montados no Brasil em regime CKD ou SKD. Chamou a atenção que, nesse comunicado, a BYD chama marcas tradicionais de dinossauros e se compara a um meteoro na indústria. Como é que isso caiu para vocês?
Fabio Rua: gente... respeito é bom e a gente gosta, não é? [O comunicado] foi lido com pesar, pois temos essa concorrência com todas as tradicionais há muitos anos e sempre de maneira respeitosa, nível alto.
Temos diferenças? Temos. Temos necessidade de vencê-los nessa nossa busca pelos primeiros lugares em vendas e market share e fazemos isso. Mas com respeito. Entendemos que aquela foi uma declaração não muito educada, meio deselegante.
Ex-líder, Chevrolet Onix mudou. Finalmente
Carro mais vendido por seis anos consecutivos, entre 2015 e 2020, o Chevrolet Onix estava praticamente sem novidades relevantes desde setembro de 2019, quando foi lançada a segunda e atual geração do hatch compacto, ao lado do sedã Onix Plus. Após seis anos de espera, finalmente a General Motors promove atualizações na dupla, como dianteira redesenhada e interior com painel digital e nova central multimídia. Fabio Rua comentou essa demora e a importância do Onix nessa nova fase da General Motors.
UOL Carros: vamos falar um pouco de produto. O Chevrolet Onix, que acaba de receber mudanças relevantes pela primeira vez desde 2019, era o carro mais vendido do Brasil até o meio da pandemia e, desde então, outros concorrentes acabaram assumindo a liderança do mercado. Como é que vocês veem essa mudança do Onix? O que vocês estão esperando com ela em termos de volume de vendas, em termos de mercado?
Fabio Rua: a gente tem muito orgulho do Onix. Foram 5 milhões de unidades fabricadas em Gravataí, no Rio Grande do Sul, durante os últimos 25 anos. Para ter uma ideia, a gente fabricou 20 milhões de veículos ao longo dos últimos cem anos no Brasil. Então, um quarto de todos os veículos fabricados pela GM em um século no país saíram de Gravataí. Desses, 3 milhões foram do Onix.
Campeão de vendas por muitos anos, o Onix inaugurou tecnologias na sua faixa de preço que nenhum outro carro tinha. E sim, passou um período maior do que a média sem ser aprimorado.
UOL Carros: durante a pandemia, o ex-presidente da GM América do Sul, Carlos Zarlenga, chegou a dizer que o Onix não dava lucro e a empresa poderia, inclusive, encerrar suas atividades de manufatura no Brasil.
Fabio Rua: a declaração desse executivo não ajudou em nada. Não era uma decisão da empresa, era talvez uma forma de se posicionar. Mas a estratégia saiu pela culatra. Em momento algum, a GM, de fato, considerou sair do Brasil.
Dificuldades, todo mundo passa e a gente está aqui para superar. O Onix passou por momentos em que, poxa, cadê as atualizações? Cadê a nova geração? A nova geração chegou.
Temos agora um interior totalmente reformulado. A gente acha que tem um produto competitivo, em uma categoria na qual vai continuar sendo bastante vendido, vai seguir com um dos nossos campeões de venda.Agora, a gente tem mais concorrência, outras tecnologias.
Híbridos flex e SUV do Ônix
Fabio Rua também falou sobre o utilitário esportivo compacto inédito que será produzido em 2026 na fábrica de Gravataí (RS), conhecido informalmente como SUV do Onix O executivo também destacou que, no ano que vem, a Chevrolet irá anunciar seus dois primeiros automóveis híbridos flex e sinalizou que estes produtos serão uma atualização de modelos atualmente fabricados em São Paulo. Essas novidades fazem parte do ciclo de investimentos de R$ 7 bilhões de 2024 até 2028 anunciado no início do ano passado.
UOL Carros: o que vocês já podem falar sobre o novo produto que vai ser feito lá em Gravataí?
Fabio Rua: temos um outro carro a ser lançado no ano que vem, na fábrica de Gravataí. Estive lá recentemente e vi o carro. Está maravilhoso. É um carro que vai abalar a estrutura da competição.
Não é o Onix SUV, como alguns falam. Será um carro novo, que vai surpreender e integra uma categoria na qual a gente ainda não opera.
UOL Carros: a gente está falando desses primeiros produtos da China, mas a grande expectativa é de um produto eletrificado da General Motors brasileira, feito aqui.
Fabio Rua: no ano que vem a gente vai anunciar dois híbridos flex produzidos no Brasil. Fazem parte desse novo ciclo de investimento. Serão os primeiros híbridos flex da GM produzidos no mundo. Isso é importante, porque mostra a confiança da empresa em relação às tecnologias que a gente desenvolve aqui e mostra a General Motors Brasil como um laboratório de desenvolvimento tecnológico para o mundo.
Eu poderia dizer que, dentre esses dois híbridos flex, o novo produto de Gravataí não está incluído. O que não quer dizer que ele não possa ser híbrido futuramente.
UOL Carros: Então esses híbridos flex seriam um aprimoramento de produtos que já existem hoje no portfólio.
Fabio Rua: Faz todo sentido. Todos ou grande parte dos carros da GM produzidos no Brasil estarão eletrificados dentro de mais alguns anos. A gente está trabalhando para isso e pode haver um ou outro que ainda tenha a opção da combustão.
UOL Carros: Sem mencionar marcas, mas vocês podem dizer que esse sistema híbrido vai trazer algo a mais do que a gente está vendo na concorrência em termos palpáveis de benefícios e vantagens para o consumidor?
Fabio Rua: vai ser um híbrido leve de 48 volts, que vai trazer a economia que o consumidor espera.
Isso não quer dizer que eu não vou ter híbrido plug-in. Isso não quer dizer que a gente não vai evoluir na tecnologia híbrida ao longo do tempo. A gente trabalha para isso.
UOL Carros: como não sairão de Gravataí, concluímos que esses primeiros veículos híbridos flex da GM serão feitos em São Paulo Vocês já estão trabalhando para que tenham isenção de IPVA, a exemplo do que já acontece com Toyota Corolla e Corolla Cross, produzidos no estado pauista?
Fabio Rua: é natural que os próximos saiam de São Paulo. Não pelo incentivo tributário, mas pela estrutura fabril que a gente tem.
Eu fico reflexivo em relação à chamada guerra tributária do IPVA. Muitos estados têm tentado adequar leis para atrair a produção local de veículos. Porém, antes da concessão do benefício fiscal, é preciso uniformizar conceitos do que que é híbrido e o que é híbrido leve. Hoje, cada governo tem usado a redação para acomodar o produto que é fabricado no seu estado.
Acho que essa deveria ser uma discussão nacional. Carros menos poluentes ou carros não poluentes precisam ter uma diferenciação tributária. É a melhor forma de você, inclusive, acelerar esses movimentos dos montadores.
Planos de lançar marca Cadillac no Brasil
O vice-presidente da General Motors também comentou sobre a possibilidade de lançar no Brasi a marca de luxo Cadillac. Segundo ele, essa é uma possibilidade em estudos, mas o martelo ainda não foi batido. Recentemente, a reportagem do UOL Carros conheceu e dirigiu alguns modelos da Cadillac em evento da GM nos Estados Unidos.
UOL Carros: Muito se especula sobre o possível lançamento da Cadillac no Brasil. Você, inclusive, já admitiu que há estudos para trazer veículos da marca ao país. O que você pode falar sobre isso?
Fabio Rua: como executivo brasileiro representando um grupo multimarcas como a GM, em um mercado no qual vejo potencial de que muitas dessas marcas prosperem, dói não vê-las aqui.
Ontem mesmo, um amigo meu que ama carro e tem um Escalade me mandou mensagem. Ele perguntou se eu tinha ideia de quantos Escalade estão sendo blindados em uma empresa conhecida do ramo. Ele falou 44 e ainda me provocou: 'Faz as contas. Por que você não trouxe ainda?'
UOL Carros: de fato, não faria mais sentido vocês entrarem em uma faixa de preço superior com uma marca reconhecidamente premium como a Cadillac? A gente já tem aqui produtos como o Blazer EV, na faixa de 500 mil, mas com a gravatinha da Chevrolet.
Fabio Rua: estamos trabalhando pra tentar justificar outras marcas do grupo General Motors na América do Sul, não é só no Brasil. A gente está construindo o caso e tentando provar que vale esse investimento. Não é assim, traz. Você tem que ter concessionária. Você tem que ter estrutura de pós-vendas. É uma nova empresa praticamente. É diferente, é outra marca. Ah, Cadillac vai vender na concessionária Chevrolet? Não. É uma outra marca.
Trump e carros importados do México
Fabio Rua também comentou o recente anúncio da GM, que planeja investir US$ 4 bilhões para transferir a fabricação de modelos atualmente produzidos no México para os Estados Unidos, a fim de reduzir a carga tributária. Questionamos como essa decisão poderá afetar a oferta e o preço de veículos no Brasil - o Chevrolet Equinox a combustão, por exemplo, hoje é trazido do México, país com o qual temos acordo de livre comércio. Esse movimento da General Motors é consequência da atual política comercial do governo de Donald Trump, que tem aumentado a tributação de produtos importados nos EUA.
UOL Carros: como a mudança de fabricação do México para os Estados Unidos de produtos atualmente vendidos no Brasil poderá afetar custos ao consumidor, inclusive até a disponibilidade desses veículos em nosso mercado?
Fabio Rua: eu acho cedo para conjecturar. Diria que esses produtos são de baixo volume e de um nicho específico. A gente obviamente tem um compromisso em manter a estrutura de preços independentemente de onde o produto é fabricado, vamos mexer na margem, vamos garantir a disponibilidade dos nossos fornecedores. Não tem decisão ainda de qual produto vai para onde, se é que vai.
Uma realocação de produção pode ser uma decisão natural a depender do desfecho desse assunto. Esse assunto ainda está vivo, tem um processo ainda a ser percorrido. São bilhões de dólares investidos nesses países. A gente não pode de uma hora para outra desligá-los em um, ligá-los em outro. Antes fosse simples dessa forma. Não vejo nenhum tipo de disrupção de fornecimento em função do que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento.
UOL Carros: a GM passa por um momento no qual a empresa promove uma renovação completa da sua linha de veículos no Brasil, após um período de queda no volume de emplacamentos da Chevrolet. Como você projeta as vendas deste ano, considerando também o recente início do programa Carro Sustentável, que zera o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de versões de entrada de produtos como Onix e Onix Plus?
Fabio Rua: a gente começa talvez um primeiro semestre mais fraco. Vocês têm os números, vocês podem comparar. Mas a gente lançou Onix, Spark, Captiva, Onix Plus, Tracker. Temos um portfólio novo de produtos agora pra trabalhar no segundo semestre. Então, a gente vai recuperar. Queremos trabalhar pra vender mais e quanto mais, quanto melhor o resultado, mais credibilidade a gente tem com os chefes e mais condições de atrair cada vez mais investimentos. A gente não se contenta com os números da planilha e não vai deixar de brigar até o último dia do ano.
GM fora do retorno do Salão do Automóvel
Tradicional evento automotivo do Brasil, o Salão do Automóvel tem retorno confirmado para novembro de 2025, no Distrito Anhembi, na capital paulista, após um hiato de sete anos. A 31ª edição será realizada ente os dias 22 e 30 de novembro e tem confirmada a participação de marcas como Citroën, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Peugeot, Ram, Renault, Toyota, Lexus e BYD. Outras montadoras importantes, como a própria General Motors, decidiram não participar neste ano.
UOL Carros: Semana retrasada estivemos com representantes da RX, organizadora do Salão do Automóvel, e eles mostraram como é que vai ser a volta do evento em novembro. Como é que você ainda enxerga esse formato de salão, se ainda faz sentido? Porque muitas marcas têm optado por eventos próprios, como a GM.
Fabio Rua: a gente decidiu que neste ano não faria parte oficialmente da programação do Salão do Automóvel em função do nosso centenário e não porque a gente não acredita nessa fórmula que está sendo recomposta.
Na próxima edição, vai depender inclusive do sucesso desse ano que a gente torce para que tenha muito sucesso. A gente vai reconsiderar e se esse for um modelo que o setor entende que é um modelo para fazer showcase de tecnologia, de inovação e estimular debates estaremos juntos.
Neste ano do centenário, optamos por uma programação de eventos mais proprietários e usou nossos recursos, que são limitados, para apostar nisso. Quando a gente fez esse planejamento, o salão era uma promessa em fase de construção.
E o modelo de salão que impulsiona vendas, está provado que não é esse que vigorou até poucos anos atrás. A Anfavea, imbuída do desejo de trazer esse evento de volta, mudou o formato. Antes você investia milhões e milhões e fazia estandes pirotécnicos. Quando criança, eu ia muito, era um entretenimento sensacional. Você saia de lá impactado e passava a semana lembrando disso.
Agora serão estandes padronizados. Você poderá ter experiências de test-drive e, obviamente, uma presença importante de autoridades de governo. Uma parte do salão será dedicada a falar muito sobre indústria, sobre perspectivas.
E vai impulsionar vendas? Não sei se esse é o principal objetivo, até porque são muitas marcas. São inclusive marcas de concessionários que vão estar lá, autopeças, o ecossistema todo do setor automotivo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.