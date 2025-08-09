Enche o tanque para economizar? Isso faz você gastar ainda mais em gasolina

A cada 100 kg, o consumo sobe 6%. Parece algo inexpressivo, mas é bom não esquecer que esse desperdício vai se acumulando com o passar do tempo. E o prejuízo também.

Portanto, se você dá valor ao seu dinheiro suado, não vale a pena encher o tanque no circuito urbano —prefira fazê-lo somente em caso de necessidade, como em uma viagem mais longa. E sem pedir "chorinho" ao frentista.

Cheio não compensa

Além do alto consumo, andar com o tanque no limite, seja com ele cheio ou na reserva, não faz bem à saúde do carro. Veja, a seguir, as consequências.

Encher o tanque até o bocal danifica o cânister, que é o filtro de carvão responsável por reter os gases provenientes da evaporação do combustível, gases esses altamente tóxicos e poluentes.

Esse filtro, geralmente localizado próximo ao tanque, é encharcado, perdendo toda sua eficiência.