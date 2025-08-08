Esta manutenção simples faz você economizar no posto e te livra da oficina

No quadro Autosserviço, o programa Carona desta semana alerta para a importância de verificar e substituir o filtro de ar do motor nos prazos recomendados no manual do proprietário.

Item com preços variando de R$ 60 a R$ 120, o filtro de ar custa pouco para o que proporciona: impede a entrada de partículas de sujeira no sistema de admissão de ar do motor, evitando danos internos causados por material abrasivo.

Negligenciar a manutenção e troca do filtro de ar pode causar problemas relevantes como aumento no consumo de combustível e de óleo lubrificante e até falhas no funcionamento do propulsor, decorrentes de filtro obstruído. Se a peça se romper e permitir a passagem de sujeira para a parte interna do motor, os danos podem ser ainda mais graves.