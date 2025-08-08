Assine UOL
Chevrolet Creta? O que esperar no Brasil de parceria entre GM e Hyundai

Eduardo Passos
Colaboração para o UOL
SUV feito por Chevrolet e Hyundai chegará às lojas brasileiras em 2028
SUV feito por Chevrolet e Hyundai chegará às lojas brasileiras em 2028 Imagem: Divulgação

Nessa quarta-feira (6), Hyundai e General Motors anunciaram o acordo global de cooperação, pelo qual as marcas trabalharão juntas em diferentes produtos.

Uma das ideias é exclusiva do Brasil, e envolveria transferir a nova geração do Creta para a Chevrolet, apurou a Reuters. Em troca, a GM cederia sua plataforma de picapes elétricas à montadora asiática.

Também haverá um modelo com dimensões semelhantes às de Onix e HB20 e uma picape de porte parecido com o da Montana.

Os novos veículos chegarão às lojas por volta de 2028. Quando as vendas estiverem a pleno vapor, estima-se até 800.000 unidades comercializadas anualmente.

Chevrolet Creta?

A cessão do novo Creta à Chevrolet serviria para preencher uma lacuna nos planos da marca norte-americana.

Entre 2019 e 2023, a General Motors optou por ignorar o desenvolvimento de veículos híbridos. Em 2024, a companhia voltou atrás e até anunciou R$ 5,5 bilhões para o desenvolvimento de veículos eletrificados no Brasil.

Segundo apurou UOL Carros, o tempo focado nos carros 100% elétricos fez com que o cronograma de híbridos da Chevrolet se atrasasse.

Enquanto isso, a Hyundai aperfeiçoou suas opções de veículos eletrificados, incluindo opções a hidrogênio.

Dessa forma, a base da próxima geração do Creta também daria origem a um novo Tracker. Não é sabido se ambos os SUVs seriam vendidos simultaneamente. Isso, entretanto, não seria inédito.

Nesse caso, cada marca poderia "embalar" os veículos com acessórios e estilo próprios, adaptados ao público típico de cada uma.

Hyundai pode aproveitar S10 e sua 'prima rica' dos Estados Unidos, a Colorado (foto)
Hyundai pode aproveitar S10 e sua 'prima rica' dos Estados Unidos, a Colorado (foto) Imagem: Divulgação

Hyundai S10?

O comunicado de ontem confirma que a parceria dará origem a um SUV e uma picape — ambos compactos —, além de um hatch e uma picape média.

Os quatro veículos serão desenvolvidos com foco no mercado da América Latina. Todos poderão utilizar mecânica híbrida, mas versões puramente a combustão também estão nos planos.

A General Motors já anunciou que comandará o desenvolvimento da caminhonete maior. Isso se alinha a relatos da imprensa sul-coreana, que, no ano passado, já levantara a possibilidade da nova geração da S10 originar uma picape inédita da Hyundai.

"O mercado global de picapes movimentou US$ 208,6 bilhões em 2023, tornando-o um mercado crítico para a gigante automobilística coreana expandir seu volume de vendas", reportou o periódico Pulse em novembro.

Para caminhonete compacta, escolha natural para servir de base é a Santa Cruz
Para caminhonete compacta, escolha natural para servir de base é a Santa Cruz Imagem: Divulgação

Mais novidades no Brasil

Em relação à picape compacta, a responsabilidade da Hyundai no desenvolvimento já foi confirmada oficialmente.

Uma aposta natural seria o uso da Santa Cruz, vendida nos Estados Unidos: sua rival Ford Maverick já é vendida no Brasil, e a Ram Rampage deve chegar em breve aos EUA.

Com a versão híbrida da Santa Cruz especulada para o ano que vem, seria possível aplicar sua mecânica a uma nova Chevrolet Montana, por exemplo.

Em qualquer hipótese, "o design interno e externo será exclusivo, refletindo a identidade de cada marca".

Via Chevrolet, furgões elétricos da Hyundai podem driblar tarifas e outras barreiras protecionistas dos EUA
Via Chevrolet, furgões elétricos da Hyundai podem driblar tarifas e outras barreiras protecionistas dos EUA Imagem: Divulgação

União anti-China

Outro aspecto importante do anúncio diz respeito à diminuição de custos, esperada com a união das marcas.

Isso pode ser especialmente útil no caso do hatch compacto, cujo limite diminui à medida que marcas chinesas aumentam a competitividade.

Dessa forma, GM e Hyundai já planejam a compra conjunta de matérias-primas, obtendo descontos no 'atacado' e otimizando a cadeia de distribuição. Também se pode economizar combinando a rede de concessionárias de maneira estratégica.

Uma preocupação da Hyundai é com as tarifas de Donald Trump, cujos riscos podem ser mitigados com a parceria estratégica.

Em compensação, a sul-coreana cederá sua plataforma ST1 para o desenvolvimento de um furgão elétrico para a Chevrolet nos Estados Unidos, onde o segmento está em franca expansão.

As parcerias vêm sendo priorizadas pelo presidente da montadora, Euisun Chung: além da General Motors, a montadora asiática já firmou acordos com a Toyota e a startup Waymo.

"Chung está promovendo iniciativas para incorporar uma nova cultura de gestão, afastando-se do estilo tradicional coreano", observou uma fonte da indústria automobilística local.

