Chevrolet Creta? O que esperar no Brasil de parceria entre GM e Hyundai

Nessa quarta-feira (6), Hyundai e General Motors anunciaram o acordo global de cooperação, pelo qual as marcas trabalharão juntas em diferentes produtos.
Uma das ideias é exclusiva do Brasil, e envolveria transferir a nova geração do Creta para a Chevrolet, apurou a Reuters. Em troca, a GM cederia sua plataforma de picapes elétricas à montadora asiática.
Também haverá um modelo com dimensões semelhantes às de Onix e HB20 e uma picape de porte parecido com o da Montana.
Os novos veículos chegarão às lojas por volta de 2028. Quando as vendas estiverem a pleno vapor, estima-se até 800.000 unidades comercializadas anualmente.
Chevrolet Creta?
A cessão do novo Creta à Chevrolet serviria para preencher uma lacuna nos planos da marca norte-americana.
Entre 2019 e 2023, a General Motors optou por ignorar o desenvolvimento de veículos híbridos. Em 2024, a companhia voltou atrás e até anunciou R$ 5,5 bilhões para o desenvolvimento de veículos eletrificados no Brasil.
Segundo apurou UOL Carros, o tempo focado nos carros 100% elétricos fez com que o cronograma de híbridos da Chevrolet se atrasasse.
Enquanto isso, a Hyundai aperfeiçoou suas opções de veículos eletrificados, incluindo opções a hidrogênio.
Dessa forma, a base da próxima geração do Creta também daria origem a um novo Tracker. Não é sabido se ambos os SUVs seriam vendidos simultaneamente. Isso, entretanto, não seria inédito.
Nesse caso, cada marca poderia "embalar" os veículos com acessórios e estilo próprios, adaptados ao público típico de cada uma.
Hyundai S10?
O comunicado de ontem confirma que a parceria dará origem a um SUV e uma picape — ambos compactos —, além de um hatch e uma picape média.
Os quatro veículos serão desenvolvidos com foco no mercado da América Latina. Todos poderão utilizar mecânica híbrida, mas versões puramente a combustão também estão nos planos.
A General Motors já anunciou que comandará o desenvolvimento da caminhonete maior. Isso se alinha a relatos da imprensa sul-coreana, que, no ano passado, já levantara a possibilidade da nova geração da S10 originar uma picape inédita da Hyundai.
"O mercado global de picapes movimentou US$ 208,6 bilhões em 2023, tornando-o um mercado crítico para a gigante automobilística coreana expandir seu volume de vendas", reportou o periódico Pulse em novembro.
Mais novidades no Brasil
Em relação à picape compacta, a responsabilidade da Hyundai no desenvolvimento já foi confirmada oficialmente.
Uma aposta natural seria o uso da Santa Cruz, vendida nos Estados Unidos: sua rival Ford Maverick já é vendida no Brasil, e a Ram Rampage deve chegar em breve aos EUA.
Com a versão híbrida da Santa Cruz especulada para o ano que vem, seria possível aplicar sua mecânica a uma nova Chevrolet Montana, por exemplo.
Em qualquer hipótese, "o design interno e externo será exclusivo, refletindo a identidade de cada marca".
União anti-China
Outro aspecto importante do anúncio diz respeito à diminuição de custos, esperada com a união das marcas.
Isso pode ser especialmente útil no caso do hatch compacto, cujo limite diminui à medida que marcas chinesas aumentam a competitividade.
Dessa forma, GM e Hyundai já planejam a compra conjunta de matérias-primas, obtendo descontos no 'atacado' e otimizando a cadeia de distribuição. Também se pode economizar combinando a rede de concessionárias de maneira estratégica.
Uma preocupação da Hyundai é com as tarifas de Donald Trump, cujos riscos podem ser mitigados com a parceria estratégica.
Em compensação, a sul-coreana cederá sua plataforma ST1 para o desenvolvimento de um furgão elétrico para a Chevrolet nos Estados Unidos, onde o segmento está em franca expansão.
As parcerias vêm sendo priorizadas pelo presidente da montadora, Euisun Chung: além da General Motors, a montadora asiática já firmou acordos com a Toyota e a startup Waymo.
"Chung está promovendo iniciativas para incorporar uma nova cultura de gestão, afastando-se do estilo tradicional coreano", observou uma fonte da indústria automobilística local.
