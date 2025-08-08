Chevrolet Creta? O que esperar no Brasil de parceria entre GM e Hyundai

Nessa quarta-feira (6), Hyundai e General Motors anunciaram o acordo global de cooperação, pelo qual as marcas trabalharão juntas em diferentes produtos.

Uma das ideias é exclusiva do Brasil, e envolveria transferir a nova geração do Creta para a Chevrolet, apurou a Reuters. Em troca, a GM cederia sua plataforma de picapes elétricas à montadora asiática.

Também haverá um modelo com dimensões semelhantes às de Onix e HB20 e uma picape de porte parecido com o da Montana.