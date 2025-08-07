Painéis em casa te fazem gastar ainda menos ao carregar carro eletrificado

O Brasil é o quarto país no ranking de fonte da energia elétrica que mais cresce no mundo. A capacidade instalada anual de 15,2 GW (gigawatts) só fica atrás da China, Estados Unidos e Índia. Koloszuk aponta para um diferencial: a grande incidência de sol.

"Quando você pega uma área na Alemanha e enche de módulos solares, e pega a mesma área no Brasil, vai gerar duas vezes ou mais energia. E essa conta faz diferença para quem tem um carro híbrido ou elétrico", explica.

Existem placas solares de diferentes tipos e potências, cada uma destinada a um tipo específico de instalação. Os painéis captam a irradiação solar e transformam em energia elétrica por meio de semicondutores presentes nas células fotovoltaicas. A corrente contínua gerada deve ser convertida em corrente alternada por meio de um inversor fotovoltaico para adequar aos critérios da rede elétrica.

Vários fatores afetam o desempenho de um painel solar e o quanto ele produz de energia. A própria capacidade do painel, o local de instalação, o tamanho e até o ângulo de inclinação são importantes para determinar o rendimento. Condições climáticas, como presença de sombras, também impactam diretamente a produção de energia.

O presidente do conselho de administração aponta que o preço dos kits e instalação varia muito de acordo com o tamanho do sistema escolhido.

"Hoje você consegue fazer uma instalação de um sistema de 5 kWp, que é um sistema que dá para atender tranquilamente uma casa e um carro, e você vai ter em torno de R$ 15 mil, R$ 20 mil, R$ 25 mil. Depende muito da região e do equipamento que você está instalando", explica.