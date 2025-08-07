Painéis em casa te fazem gastar ainda menos ao carregar carro eletrificado

O aumento das vendas de carros eletrificados no Brasil tem feito crescer a demanda por alternativas para recargas. Entre elas está a energia solar, que já é a segunda maior matriz energética do Brasil.
Segundo dados mais recentes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a potência instalada deste segmento é de 59.000 MW (megawatts) - o que representa 23,2% do total de 253.990 MW. Em termos de comparação, há dez anos, em 2015, essa potência era de apenas 45 MW.
"A eletromobilidade ajuda a difusão da energia solar, mas também a energia solar ajuda a difusão da eletromobilidade", diz Ronaldo Koloszuk, presidente do conselho de administração da Absolar.
O Brasil é o quarto país no ranking de fonte da energia elétrica que mais cresce no mundo. A capacidade instalada anual de 15,2 GW (gigawatts) só fica atrás da China, Estados Unidos e Índia. Koloszuk aponta para um diferencial: a grande incidência de sol.
"Quando você pega uma área na Alemanha e enche de módulos solares, e pega a mesma área no Brasil, vai gerar duas vezes ou mais energia. E essa conta faz diferença para quem tem um carro híbrido ou elétrico", explica.
Existem placas solares de diferentes tipos e potências, cada uma destinada a um tipo específico de instalação. Os painéis captam a irradiação solar e transformam em energia elétrica por meio de semicondutores presentes nas células fotovoltaicas. A corrente contínua gerada deve ser convertida em corrente alternada por meio de um inversor fotovoltaico para adequar aos critérios da rede elétrica.
Vários fatores afetam o desempenho de um painel solar e o quanto ele produz de energia. A própria capacidade do painel, o local de instalação, o tamanho e até o ângulo de inclinação são importantes para determinar o rendimento. Condições climáticas, como presença de sombras, também impactam diretamente a produção de energia.
O presidente do conselho de administração aponta que o preço dos kits e instalação varia muito de acordo com o tamanho do sistema escolhido.
"Hoje você consegue fazer uma instalação de um sistema de 5 kWp, que é um sistema que dá para atender tranquilamente uma casa e um carro, e você vai ter em torno de R$ 15 mil, R$ 20 mil, R$ 25 mil. Depende muito da região e do equipamento que você está instalando", explica.
Um sistema solar de 5 kWp (quilowatt-pico) pode gerar, em condições ideais, 5 kWh de energia por hora durante o período de pico de sol. Mas aí entra o fator eficiência de absorção, que é a porcentagem de energia convertida em eletricidade por m² que um painel solar pode gerar.
Estima-se que, com a instalação certa e em lugares com alto nível de irradiação solar, a eficiência pode superar os 20%. Em dias de clima ruim, chuvosos ou nublados, a eficiência, claro, será menor. Calcula-se que este sistema possa gerar cerca de 20 kW por dia.
Koloszuk usa o exemplo dentro de sua casa. Ao substituir seu carro a diesel por um híbrido, e com energia de carregamento vinda de painéis solares, saiu de uma conta mensal de combustível de R$ 1.500, para rodar 1.300 km, para R$ 300.
"A energia que você usou de forma instantânea, carregando o seu carro elétrico, numa secadora ou um ar-condicionado, é uma eficiência energética instantânea: você já usou. E aquela energia que sobrou você injeta na rede, gerando um crédito que você pode ser usado até em 60 meses", diz Koloszuk.
E em quanto tempo o investimento em um painel solar compensa? O membro da Absolar é sucinto. "O payback de colocar um sistema solar em cima do telhado no Brasil se dá em torno de três anos".
Hoje existem mais 3,6 milhões de sistemas solares fotovoltaicos de Geração Distribuída(GD), que é a energia próxima ou no local de consumo, como painéis solares em residências ou empresas (cerca de 80% são em residências) e que tem potência instalada de 41.000 MW. Mais de 20.000 MW (ou 50%) também são geradas por casas. O restante é de Geração Centralizada, que envolve a produção em grandes usinas e a transmissão por redes.
De acordo com a Absolar, a fonte solar fotovoltaica atingiu novos recordes de geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). No dia 21 de janeiro deste ano a média chegou a 12.609 MW, atendendo 13,75% da demanda.
Já no dia 14 de março o pico atingiu 37.992 MW de geração às 11h da manhã, o equivalente a 39,2% da demanda nacional naquele instante. A associação ainda afirma que 13,1% da oferta de energia elétrica no Brasil foi gerada por fonte solar no mesmo mês de março.
