Fiat Toro 2026 traz novo visual e mais equipamentos; veja preços e versões

Alessandro Reis
Do UOL, em Atibaia (SP)*
Atualizada em
Fiat Toro Ranch 2026: versão topo de linha agora tem preço sugerido de R$ 228.490, acréscimo de R$ 2 mil em relação à linha 2025
Fiat Toro Ranch 2026: versão topo de linha agora tem preço sugerido de R$ 228.490, acréscimo de R$ 2 mil em relação à linha 2025 Imagem: Divulgação

Ao chegar à linha 2026, a Fiat Toro recebe atualizações no visual e na lista de equipamentos pela segunda vez desde o seu lançamento, em 2016.

A picape de porte intermediário entre médias e compactas, que inaugurou a categoria há nove anos, traz atualizações no design dianteiro e traseiro, além de rodas de liga leve redesenhadas.

Além disso, todas as versões passam a vir de série com freios a disco nas rodas traseiras, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold e alavanca de câmbio com novo visual.

A gama de versões foi mantida, bem como a motorização: motor 1.3 turbo flex de 174 cv e 27,5 kgfm, acompanhado de câmbio automático de seis marchas e tração dianteira, nas configurações Endurance, Freedom, Volcano e Ultra; e propulsor 2.2 turbodiesel de 200 cv e 45,8 kgfm, gerenciado pela transmissão automática de nove velocidades e tração 4x4, a equipar as configurações Volcano e Ranch, as duas mais caras.

Os preços sugeridos da linha 2026, que chega hoje às concessionárias, vão de R$ 159.490 a R$ 228.490 e tiveram acréscimo de R$ 2.000 em todas as versões.

Toro de cara nova

Fiat Toro Ranch 2026
Fiat Toro Ranch 2026 Imagem: Divulgação

A novidade da Toro 2026 que chama a atenção à primeira vista está na dianteira, modificada de acordo com a identidade visual de lançamentos recentes da Fiat, como os facelifts de Pulse, Fastback, Argo e Cronos.

As luzes de condução diurna posicionadas rentes ao capô, que são uma espécie de marca registrada da Toro desde 2016, trazem novo desenho, com LEDs segmentados como se fossem pixels.

Fiat Toro Ranch 2026
Fiat Toro Ranch 2026 Imagem: Divulgação

A grade dianteira trapezoidal também é nova, exibindo filetes na vertical inclinados em direção ao centro da peça, com o (grande) logotipo da Fiat em destaque.

Os faróis full-LED continuam posicionados mais abaixo, como anteriormente, mas agora são ladeados por entradas de ar nas extremidades do novo para-choque frontal, como no Pulse e no Fastback 2026, para melhorar a aerodinâmica.

Fiat Toro Ranch 2026
Fiat Toro Ranch 2026 Imagem: Divulgação
Na traseira, as lanternas, igualmente full-LED, ficaram mais esguias, trazendo arranjo interno de luzes "pixelizado" e mantendo o apêndice que avança até as laterais da carroceria.

Fiat Toro Ranch 2026
Fiat Toro Ranch 2026 Imagem: Divulgação

A tampa da caçamba mantém a abertura bipartida, como acontece desde a primeira Toro, mas a respectiva maçaneta, posicionada no centro da peça, recebeu novo visual.

Como anteriormente, a capacidade de carga é de 750 kg nas versões flex e sobe a 1.010 kg nas variantes com motor a diesel.

Novidades também na parte interna

Fiat Toro Ranch 2026
Fiat Toro Ranch 2026 Imagem: Divulgação

Na cabine, a Toro também ganhou novidades, além da já mencionada adição do freio de estacionamento eletrônico e da alavanca de câmbio redesenhada - disponíveis de série em toda a gama da picape.

O revestimento de bancos e painéis de portas também mudou, enquanto os passageiros do banco traseiro passaram a contar com duas portas USB dos tipos A e C para a recarga de celulares e tablets.

Todas as versões da Toro agora trazem de série freio de estacionamento eletrônico na linha 2026
Todas as versões da Toro agora trazem de série freio de estacionamento eletrônico na linha 2026 Imagem: Divulgação
Igualmente disponível desde a versão de entrada Endurance, o painel de instrumentos digital de sete polegadas recebeu novos gráficos.

Além disso, a Toro 2026 estreia novos pacotes de serviços conectados Fiat Connect Me nas versões em que essa funcionalidade é disponibilizada - a tecnologia permite acessar funções do veículo pelo celular, a distância, além de trazer outros recursos.

Os proprietários da picape na linha 2026 passam a contar gratuitamente, pelo período de seis meses, o pacote Premium +, que inclui conexão a internet dedicada com roteador Wi-Fi.

Painel digital de 7 polegadas é de série em todas as configurações e agora tem novos gráficos
Painel digital de 7 polegadas é de série em todas as configurações e agora tem novos gráficos Imagem: Divulgação

Por até 5 anos, os compradores da nova Toro também tê funcionalidades gratuitas por até cinco anos do pacote Essential, que traz a possibilidade de atualizações remotas de software, informações e status de saúde do veículo e notificações a bordo.

Como na linha 2025, as versões mais equipadas da picape na linha 2026 vêm de fábrica com frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa e comutação automática do farol alto. Contudo, não foi essa vez que a Toro recebeu alerta de ponto cego e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, itens disponíveis na Ram Rampage, construída sobre a mesma plataforma.

A picape da Fiat também continua sem a oferta de teto solar.

Confira os preços e o conteúdo de cada versão da Toro 2026:

Fiat Toro Endurance Flex - R$ 159.490 (+ R$ 2.000)

Imagem
Imagem: Divulgação
Principais itens de série:

Rodas de liga leve de 17 polegadas

Freio de estacionamento eletrônico com função auto hold

Portas USB dianteiras (tipo A/C) e traseiras (tipo A/C)

Retrovisores elétricos com inclinação para baixo

Chave com telecomando

Alarme

Painel digital de 7 polegadas

Central multimídia de 7 polegadas

Volante multifuncional com ajustes de altura e profundidade

Banco do motorista com ajuste de altura

Controle de velocidade de cruzeiro

6 airbags

Faróis full LED com luzes de condução diurna de LED

Lanternas traseiras full LED

Sensores de estacionamento traseiros

Caçamba com forro, capa e iluminação

Rack de teto

Freio a disco nas 4 rodas

Fiat Toro Freedom Flex - R$ 169.490 (+ R$ 2.000)

Imagem
Imagem: Divulgação

Todos os itens da versão Endurance mais:

Apoio de braço dianteiro

Rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho exclusivo

Central multimídia de 8,4 polegadas

Aletas no volante para troca manual de marchas

Câmera de ré

Volantes revestido de couro

Ar-condicionado digital de duas zonas

Para-sol iluminado para o passageiro

Tapetes

Rack de teto longitudinal

Faróis de neblina de LED

Maçanetas das portas na cor da carroceria

Retrovisores externos na cor da carroceria

Fiat Toro Volcano Flex - R$ 186.490 (+ R$ 2.000)

Imagem
Imagem: Divulgação

Todos os itens da versão Freedom mais:

Rodas de liga leve de 18 polegadas

GPS e Wi-Fi nativos mais serviços conectados

Sensores de estacionamento dianteiros

Carregador de celular sem fio

Bancos de couro

Apoio de braço traseiro

Sensores de chuva e crepuscular

Retrovisor interno eletrocrômico

Retrovisores externos com iluminação do piso

Luzes ambientes de LED

Chave presencial

Partida do motor por botão

Bancos do motorista com ajustes elétricos

Friso cromado na base dos vidros laterais

Faróis de neblina de LED

Fiat Toro Ultra Flex - R$ 196.490 (+ R$ 2.000)

Imagem
Imagem: Divulgação

Todos os itens da versão Volcano Flex mais:

Rodas de 18 polegadas escurecidas

Central Multimídia de 10,1 polegadas

Frenagem autônoma de emergência

Alerta de saída de faixa)

Comutação automática do farol alto)

Capota rígida

Bolsa de carga

Santantônio integrado

Estribo lateral (Preto)

Bancos de couro com acabamento na cor vermelha

Acabamentos internos e externos escurecidos

Acabamento do painel na cor vermelha

Bordado nos bancos dianteiros

Fiat Toro Volcano Diesel - R$ 210.490 (+ R$ 2.000)

Imagem
Imagem: Divulgação

Todos os itens da versão Volcano Flex mais:

Motor 2.2 Tturbodiesel

Transmissão automática de 9 marchas

Seletor de tração 4x4

Controle de descida

Protetor de cárter

Pneus de uso misto

Função 4x4 reduzida

Fiat Toro Ranch Diesel - R$ 228.490 (+ R$ 2.000)

Imagem
Imagem: Divulgação

Todos os itens da versão Volcano Flex mais:

Central Multimídia de 10,1 polegadas

Frenagem autônoma de emergência

Alerta de saída de faixa)

Comutação automática do farol alto)

Retrovisores externos cromados

Estribo lateral cromado

Santantônio cromado

Bancos de couro (marrom)

Aparador de barro

Acabamentos internos escurecidos

Acabamentos externos cromados

Acabamento do painel na cor marrom

Bordado nos bancos dianteiros

Tapetes de carpete

*Viagem a convite da Fiat

