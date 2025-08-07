Fiat Toro 2026 traz novo visual e mais equipamentos; veja preços e versões

Ao chegar à linha 2026, a Fiat Toro recebe atualizações no visual e na lista de equipamentos pela segunda vez desde o seu lançamento, em 2016.

A picape de porte intermediário entre médias e compactas, que inaugurou a categoria há nove anos, traz atualizações no design dianteiro e traseiro, além de rodas de liga leve redesenhadas.

Além disso, todas as versões passam a vir de série com freios a disco nas rodas traseiras, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold e alavanca de câmbio com novo visual.