Fiat Toro 2026 traz novo visual e mais equipamentos; veja preços e versões
Ao chegar à linha 2026, a Fiat Toro recebe atualizações no visual e na lista de equipamentos pela segunda vez desde o seu lançamento, em 2016.
A picape de porte intermediário entre médias e compactas, que inaugurou a categoria há nove anos, traz atualizações no design dianteiro e traseiro, além de rodas de liga leve redesenhadas.
Além disso, todas as versões passam a vir de série com freios a disco nas rodas traseiras, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold e alavanca de câmbio com novo visual.
A gama de versões foi mantida, bem como a motorização: motor 1.3 turbo flex de 174 cv e 27,5 kgfm, acompanhado de câmbio automático de seis marchas e tração dianteira, nas configurações Endurance, Freedom, Volcano e Ultra; e propulsor 2.2 turbodiesel de 200 cv e 45,8 kgfm, gerenciado pela transmissão automática de nove velocidades e tração 4x4, a equipar as configurações Volcano e Ranch, as duas mais caras.
Os preços sugeridos da linha 2026, que chega hoje às concessionárias, vão de R$ 159.490 a R$ 228.490 e tiveram acréscimo de R$ 2.000 em todas as versões.
Toro de cara nova
A novidade da Toro 2026 que chama a atenção à primeira vista está na dianteira, modificada de acordo com a identidade visual de lançamentos recentes da Fiat, como os facelifts de Pulse, Fastback, Argo e Cronos.
As luzes de condução diurna posicionadas rentes ao capô, que são uma espécie de marca registrada da Toro desde 2016, trazem novo desenho, com LEDs segmentados como se fossem pixels.
A grade dianteira trapezoidal também é nova, exibindo filetes na vertical inclinados em direção ao centro da peça, com o (grande) logotipo da Fiat em destaque.
Os faróis full-LED continuam posicionados mais abaixo, como anteriormente, mas agora são ladeados por entradas de ar nas extremidades do novo para-choque frontal, como no Pulse e no Fastback 2026, para melhorar a aerodinâmica.
Na traseira, as lanternas, igualmente full-LED, ficaram mais esguias, trazendo arranjo interno de luzes "pixelizado" e mantendo o apêndice que avança até as laterais da carroceria.
A tampa da caçamba mantém a abertura bipartida, como acontece desde a primeira Toro, mas a respectiva maçaneta, posicionada no centro da peça, recebeu novo visual.
Como anteriormente, a capacidade de carga é de 750 kg nas versões flex e sobe a 1.010 kg nas variantes com motor a diesel.
Novidades também na parte interna
Na cabine, a Toro também ganhou novidades, além da já mencionada adição do freio de estacionamento eletrônico e da alavanca de câmbio redesenhada - disponíveis de série em toda a gama da picape.
O revestimento de bancos e painéis de portas também mudou, enquanto os passageiros do banco traseiro passaram a contar com duas portas USB dos tipos A e C para a recarga de celulares e tablets.
Igualmente disponível desde a versão de entrada Endurance, o painel de instrumentos digital de sete polegadas recebeu novos gráficos.
Além disso, a Toro 2026 estreia novos pacotes de serviços conectados Fiat Connect Me nas versões em que essa funcionalidade é disponibilizada - a tecnologia permite acessar funções do veículo pelo celular, a distância, além de trazer outros recursos.
Os proprietários da picape na linha 2026 passam a contar gratuitamente, pelo período de seis meses, o pacote Premium +, que inclui conexão a internet dedicada com roteador Wi-Fi.
Por até 5 anos, os compradores da nova Toro também tê funcionalidades gratuitas por até cinco anos do pacote Essential, que traz a possibilidade de atualizações remotas de software, informações e status de saúde do veículo e notificações a bordo.
Como na linha 2025, as versões mais equipadas da picape na linha 2026 vêm de fábrica com frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa e comutação automática do farol alto. Contudo, não foi essa vez que a Toro recebeu alerta de ponto cego e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, itens disponíveis na Ram Rampage, construída sobre a mesma plataforma.
A picape da Fiat também continua sem a oferta de teto solar.
Confira os preços e o conteúdo de cada versão da Toro 2026:
Fiat Toro Endurance Flex - R$ 159.490 (+ R$ 2.000)
Principais itens de série:
Rodas de liga leve de 17 polegadas
Freio de estacionamento eletrônico com função auto hold
Portas USB dianteiras (tipo A/C) e traseiras (tipo A/C)
Retrovisores elétricos com inclinação para baixo
Chave com telecomando
Alarme
Painel digital de 7 polegadas
Central multimídia de 7 polegadas
Volante multifuncional com ajustes de altura e profundidade
Banco do motorista com ajuste de altura
Controle de velocidade de cruzeiro
6 airbags
Faróis full LED com luzes de condução diurna de LED
Lanternas traseiras full LED
Sensores de estacionamento traseiros
Caçamba com forro, capa e iluminação
Rack de teto
Freio a disco nas 4 rodas
Fiat Toro Freedom Flex - R$ 169.490 (+ R$ 2.000)
Todos os itens da versão Endurance mais:
Apoio de braço dianteiro
Rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho exclusivo
Central multimídia de 8,4 polegadas
Aletas no volante para troca manual de marchas
Câmera de ré
Volantes revestido de couro
Ar-condicionado digital de duas zonas
Para-sol iluminado para o passageiro
Tapetes
Rack de teto longitudinal
Faróis de neblina de LED
Maçanetas das portas na cor da carroceria
Retrovisores externos na cor da carroceria
Fiat Toro Volcano Flex - R$ 186.490 (+ R$ 2.000)
Todos os itens da versão Freedom mais:
Rodas de liga leve de 18 polegadas
GPS e Wi-Fi nativos mais serviços conectados
Sensores de estacionamento dianteiros
Carregador de celular sem fio
Bancos de couro
Apoio de braço traseiro
Sensores de chuva e crepuscular
Retrovisor interno eletrocrômico
Retrovisores externos com iluminação do piso
Luzes ambientes de LED
Chave presencial
Partida do motor por botão
Bancos do motorista com ajustes elétricos
Friso cromado na base dos vidros laterais
Faróis de neblina de LED
Fiat Toro Ultra Flex - R$ 196.490 (+ R$ 2.000)
Todos os itens da versão Volcano Flex mais:
Rodas de 18 polegadas escurecidas
Central Multimídia de 10,1 polegadas
Frenagem autônoma de emergência
Alerta de saída de faixa)
Comutação automática do farol alto)
Capota rígida
Bolsa de carga
Santantônio integrado
Estribo lateral (Preto)
Bancos de couro com acabamento na cor vermelha
Acabamentos internos e externos escurecidos
Acabamento do painel na cor vermelha
Bordado nos bancos dianteiros
Fiat Toro Volcano Diesel - R$ 210.490 (+ R$ 2.000)
Todos os itens da versão Volcano Flex mais:
Motor 2.2 Tturbodiesel
Transmissão automática de 9 marchas
Seletor de tração 4x4
Controle de descida
Protetor de cárter
Pneus de uso misto
Função 4x4 reduzida
Fiat Toro Ranch Diesel - R$ 228.490 (+ R$ 2.000)
Todos os itens da versão Volcano Flex mais:
Central Multimídia de 10,1 polegadas
Frenagem autônoma de emergência
Alerta de saída de faixa)
Comutação automática do farol alto)
Retrovisores externos cromados
Estribo lateral cromado
Santantônio cromado
Bancos de couro (marrom)
Aparador de barro
Acabamentos internos escurecidos
Acabamentos externos cromados
Acabamento do painel na cor marrom
Bordado nos bancos dianteiros
Tapetes de carpete
*Viagem a convite da Fiat
