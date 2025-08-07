Fiat Argo ganha atualizações na linha 2026: veja o que mudou no compacto

O programa Carona desta semana traz a linha 2026 do Fiat Argo. Antes da chegada de uma nova família de modelos compactos da Fiat, o hatch recentemente recebeu atualizações que incluem na assinatura de LEDs nos faróis - que são iluminados por LEDs nas versões mais caras.

Além disso, o Argo 2026 ganhou interior escurecido em rodas as configurações, além de conexão sem fio com celulares via Android Auto e Apple CarPlay nas versões equipadas com central multimídia.

Quanto à parte mecânica, sem novidades: continuam os motores 1.0 e 1.3 flex aspirados - a motorização de maior cilindrada, como anteriormente, vem acompanhada de câmbio automático do tipo CVT.