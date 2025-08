Caoa Chery ganha ultimato e pode perder fábrica fechada há 3 anos em SP

Duas notificações foram enviadas à empresa nos dias 4 e 21 de julho e endereçadas a Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, presidente do Grupo Caoa e Cláudio Guowei Xu, general manager da Chery International no Brasil. Durante as últimas semanas também foi realizada reunião com representantes da empresa, mas "nenhuma definição oficial foi tomada" - afirma a prefeitura do município do interior paulista.

"Ressaltamos que, caso não haja manifestação ou providência efetiva no prazo estipulado, esta prefeitura dará início ao processo administrativo de reversão da doação ou de desapropriação-sanção do imóvel. A indenização será calculada com base no valor atual da benfeitoria, deduzidos os investimentos públicos já realizados, o que resulta em um desembolso estimado em aproximadamente R$ 17.760.600", diz a notificação da Prefeitura de Jacareí assinada pelo prefeito Celso Florêncio de Souza (PL).

O cálculo é simples. Segundo a prefeitura, o complexo de mais de um milhão de m² atualmente vale exatos R$ 63.790.999,16 e houve R$ 46.030.399,44 de recursos públicos investidos na fábrica - os valores incluem aquisição da área, pavimentação, rede de esgoto, água e energia e incentivos fiscais, como isenção de diversos impostos (IPTU, ITBI, ISS e ITU). Os quase R$ 18 milhões resultam da diferença entre esses valores.

"Os investimentos tiveram como escopo promover o desenvolvimento econômico local, estimular a geração de empregos e incrementar a arrecadação tributária. Todavia, a paralisação das atividades e a consequente estagnação do crescimento econômico municipal evidenciam efeitos negativos de grande magnitude para a economia local, cujas consequências são de difícil mensuração", afirma a Prefeitura de Jacareí.

Fábrica em Jacareí (SP) foi construída pela Chery e inaugurada em 2014 antes da joint venture com a Caoa, iniciada em 2017 Imagem: Lucas Lacaz Ruiz/A13

A instalação no interior de São Paulo está desativada desde meados de 2022, quando seus então mais de 400 funcionários foram demitidos.