'Pit stop' de bateria promete acabar com maior problema do carro elétrico

Como funciona?

Os pontos de troca de bateria foram lançados, experimentalmente, em 2018 e já estão na quarta geração. São cabines semelhantes a contêineres, que podem ser instaladas até em estacionamentos de shopping centers. Ao se aproximar delas com o veículo da Nio, o condutor recebe um aviso no sistema multimídia e ordena o início do processo.

Em seguida, os sensores do carro passam a se comunicar com equipamentos iguais, mas instalados nas cabines. Dessa forma, é possível ao piloto automático posicionar o veículo com precisão centimétrica.

Com tudo no lugar, braços mecânicos desparafusam a bateria e colocam outra, devidamente carregada.

Bateria por assinatura

A Nio oferece descontos equivalentes a até R$ 100.000 para quem adquire um carro com o serviço de bateria por assinatura. Isso é possível porque o comprador se torna dono somente do veículo — a bateria instalada no assoalho é sempre de propriedade da montadora.