Teto solar e peças de Porsche: como é o 'Fuscão preto' de Ana Maria Braga

Exemplar traz modificações no projeto original, como a pintura em preto, inexistente na época da fabricação. As setas originais também foram removidas.

Teto solar estilo 'ragtop' é especialidade da oficina paulistana Britax Garage Imagem: Reprodução

Outras alterações incluem a decoração interna em bege e frisos e estribos em aço inox. As rodas são do tipo Fuchs, famosas pelo uso no primeiro Porsche 911, dos anos 1960, e pelo fato de serem as primeiras de liga leve utilizadas em um veículo de série.

Um interior custa cerca de R$ 15.000 e, dependendo do tapeceiro, pode ser mais. Já rodas e pneus saem por R$ 5.000 a R$ 6.000 Silvio Luiz, da Old Is Cool Motors

Carroceria foi pintada de preto e remete ao Fusca que Ana Maria dirigia em sua juventude Imagem: Reprodução

O especialista em carros antigos pondera que o preço pode ser ainda maior, caso haja alterações mecânicas. Ele também ressalta que o conjunto é harmonioso e de bom gosto, favorecendo uma avaliação positiva no mercado.