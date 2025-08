Tera High: testamos a versão completa do novo SUV 'sensação' da Volkswagen

Esta edição do Carona traz, ainda, a linha 2026 do Fiat Argo. Antes da chegada de uma nova família de modelos compactos da Fiat, o hatch recentemente recebeu atualizações que incluem na assinatura de LEDs nos faróis - que são iluminados por LEDs nas versões mais caras.

Além disso, o Argo 2026 ganhou interior escurecido em rodas as configurações, além de conexão sem fio com celulares via Android Auto e Apple CarPlay nas versões equipadas com central multimídia.

Quanto à parte mecânica, sem novidades: continuam os motores 1.0 e 1.3 flex aspirados - a motorização de maior cilindrada, como anteriormente, vem acompanhada de câmbio automático do tipo CVT.

Os preços sugeridos na data de publicação deste texto começam em R$ 91.990 e chegam a R$ 107.990.

Manutenção barata evita problemas no motor

No quadro Autosserviço, o Carona alerta para a importância de verificar e substituir o filtro de ar do motor nos prazos recomendados no manual do proprietário.