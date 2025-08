Nissan Kait? Novo SUV nacional chegará de olho no VW Tera e outros rivais

O Kait deve aproveitar boa parte da construção do Kicks Play, segundo o site Autos Segredos. Flagras recentes corroboram essa aposta, mostrando um veículo camuflado com lanternas modernas, mas de carroceria que bate com a do antecessor.

Teaser divulgado pela marca recentemente dá pistas do estilo que pode ser adotado no provável Nissan Kait Imagem: Divulgação

Assim, espera-se um veículo construído sobre a mesma plataforma do velho modelo, mas com faróis, lanternas e para-lamas novos. Isso permitirá visual altamente renovado, embasando o rebranding do veículo. Uma ilustração recente divulgada pela marca pode dar pistas do que vem aí.

Por dentro, também haverá mudanças: quadro de instrumentos digital, central multimídia mais moderna e decoração refeita.

Ao menos em versões mais caras, há possibilidade se incluir pacote ADAS, com controle de cruzeiro adaptativo e outros. Atualmente, o Kicks Play tem só frenagem autônoma de emergência disponível.