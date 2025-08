Carros populares: como ficaram as vendas após 1º mês de desconto do governo

Este movimento fez o Argo assumir a segunda posição entre os carros de passeio mais vendidos no Brasil de janeiro a julho, com mais de 54 mil unidades - só atrás do Volkswagen Polo.

Imagem: Divulgação

Falando no VW, o compacto também teve um incremento: saiu de 11.492 em junho para quase 13 mil unidades em julho - pouco mais de 10% de aumento. O hatch, que ficou R$ 11.410 mais barato, é líder do ranking de carros de passeio, ultrapassando as 70 mil unidades. Além do IPI, a marca alemã fez outra ofensiva com mais desconto nos preços.



Renault Kwid e Fiat Mobi, que tiveram todas as versões incluídas na isenção do imposto, apresentaram um paradoxo. O subcompacto da marca italiana, que teve redução de até R$ 13 mil, saltou de 6.347 unidades em junho para 8.099 licenciamentos no último mês.

Já o modelo da montadora francesa, que teve um desconto maior (de até R$ 13.400), amargou uma queda de quase 30% nos emplacamentos: saiu de 5.324 unidades para 3.726. Vale lembrar que a versão de entrada do Kwid, a Zen, é atualmente o carro mais barato do Brasil, vendido a R$ 67.290.

Imagem: Divulgação

A Chevrolet usou o IPI para queimar o estoque da linha Onix, já que os novos e atualizados modelos chegam em breve às concessionárias. Deu quase certo. O hatch teve uma alta de 13% ao passar de 6.782 unidades em junho para 7.689 em julho. Já o sedã não teve a mesma sorte e registrou queda de 11%: 3.108 unidades em julho contra 3.494 em junho.