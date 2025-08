Motoristas com dores crônicas ganham isenções em carros; saiba o que muda

Na semana passada (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que inclui portadores de fibromialgia no rol de pessoas com deficiência.

A partir de janeiro, quem sofre da síndrome crônica que causa dor generalizada pode comprar os famosos carros PcD, com isenção fiscal que chega a 30% de desconto no valor de tabela do veículo.

A medida provocou reação negativa de profissionais da saúde, que ressaltam a dificuldade de garantir aplicação justa do benefício. Ao mesmo tempo, estima-se que a isenção para os PcD possa chegar a R$ 2 bilhões em 2025.