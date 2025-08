Renault Boreal: como novo SUV médio se compara a Compass e Corolla Cross

Em termos de equipamentos, espera-se que o Boreal topo de linha ofereça pacote básico equivalente ao dos rivais.

Isso inclui seis airbags de série, teto solar panorâmico e ADAS com controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa e frenagem autônoma de emergência, entre outros;

Exclusividades do Renault, porém, incluem banco do motorista com massageador embutido e o sistema operacional Google Automotive Services (GAS), comandando as 20 polegadas de telas compostas pelo quadro de instrumentos digital e pela central multimídia do carro.

Como nos rivais, há Android Auto e Apple CarPlay sem fio e carregador de celular por indução. Mas o GAS presente no modelo da Renault abre vantagem, permitindo ao condutor sincronizar ampla gama de dados entre o veículo e dispositivos pessoais com aplicativos Google.

Dessa forma, endereços do Google Maps ficam salvos e podem ser projetados diretamente no quadro de instrumentos do SUV. Também é possível instalar mais de cem aplicativos, que incluem HBO Max e Amazon Prime Video.