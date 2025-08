Como sistema 'espião' no seu carro ajuda a definir o preço do seguro

Para essa análise, a Justos utiliza os mesmos sensores que permitem ao celular, por exemplo, identificar atividades físicas. "É importante mencionar que o celular deve estar fixo, pode ser no bolso ou em um apoio no painel, mas ele não pode estar solto no carro, pois pode influenciar na mensuração", diz a empresa.

Com o usage-based insurance, como é chamado, se popularizando, as montadoras entraram na jogada. É o caso da Stellantis, por exemplo, que, em 2021 anunciou sistema do tipo em carros da Fiat e da Jeep no Brasil.

As informações captadas por dezenas de sensores de Renegade, Toro, Compass, Pulse e outros modelos é enviada para a norte-americana LexisNexis, que comercializa tais dados com seguradoras interessadas.

Stellantis afirma só compartilhar dados mediante consentimento do proprietário Imagem: Divulgação

Além do acesso bruto a dados, a LexisNexis vende métodos próprios de "pontuar" os motoristas, possibilitando a quem faz o seguro estimar, mais precisamente, o valor da apólice. Os dados podem ser conferidos utilizando o CPF do dono e/ou o chassi do carro.

Estima-se que, atualmente, haja cerca de 800 mil veículos conectados da Stellantis em circulação no país. Desse total, 60% compartilha seus dados.