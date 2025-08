Ferrari blindada? Proteção em carros esportivos milionários vira nova onda

Mercado em crescimento

O último levantamento da Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin) mostra que, no primeiro semestre de 2025, foram blindados 22.425 veículos, 11,5% mais que o mesmo período de 2024, quando pouco mais de 20 mil carros receberam a blindagem.

No período, o Estado de São Paulo respondeu por 18.898 veículos blindados. Rio de Janeiro (1.767), Ceará (641), Pernambuco (519) e Rio Grande do Sul (259) compõem a lista dos estados que mais blindam carros. Estima-se que a frota de veículos blindados no Brasil seja de 425 mil unidades.

Mas há uma outra questão que mexe com o bolso - e não é o preço da blindagem. "Acho que a grande resistência, mais do que as alterações técnicas, fica ligada a questões "mercadológicas", com a dificuldade na revenda. Ainda existe por grande parte das pessoas, mas é muito menor em relação a 20 anos atrás", diz Nadólskis.

Porém, o representante da CART faz uma revelação interessante. "Chegamos ao ponto de muitos revendedores nos procurarem para blindar carros esportivos de estoque e vender já blindados", conta.

O aumento de carros blindados no geral tem a ver com a segurança, mas o presidente da Abrablin, Marcelo Silva, aponta outros fatores: "o avanço tecnológico, que permitiu a indústria brasileira, referência mundial na blindagem, inovar com produtos e materiais que tornassem a proteção mais acessível, certificações que deram mais segurança ao consumidor e a própria cultura de segurança contribuem para este movimento", diz.