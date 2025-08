Câmbio automático: como saber que ele está prestes a deixá-lo na mão

Isso pode significar que a caixa esteja danificada ou os anéis de vedação não estejam mais cumprindo sua função. Vale lembrar que, ao perder o óleo, isso pode levar a uma quebra.

Cheiro de queimado

Se estiver surgindo um cheiro de queimado em movimentações lentas do veículo, o carro pode estar com superaquecimento no câmbio. Nesse sentido, pode ser tanto a falta de fluido quanto óleo com alto nível de contaminação, o que faz com que as propriedades de lubrificação e arrefecimento sejam perdidas ou reduzidas.

Cor do óleo

Apesar de existir o mito que óleo de câmbio não se troca, na verdade, o indicado é realizar a troca. Além disso, se o óleo estiver com coloração diferente. A cor do óleo deve ser avermelhada e translúcida, do contrário significa que ele já não está dentro das suas especificações e não faz o que deveria em termos de arrefecimento ou lubrificação dos componentes e engrenagens.

Trancos

O câmbio automático convencional, com engrenagens e marchas tem um funcionamento menos suave do que o CVT, que usa polias, mas isso não implica trancos.