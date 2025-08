Bilionárias e 'intermináveis': o que obras vão mudar na Castello Branco

Remodelação do trevo de Barueri no km 26 que engloba a execução de diversos dispositivos de acesso, bem como a construção, ampliação e readequação de viadutos e passarelas de pedestres.

Adequações no trevo de acesso a Alphaville, no km 23.

Mudança na concessão

Em novembro do ano passado, um trecho da Castello Branco (do km 13,2 ao km 54,1) - pedaço onde justamente as obras acontecem - foi integrado ao chamado "Lote Nova Raposo" (que compreendeu 92 quilômetros de partes de quatro rodovias que atravessam 10 cidades na ligação entre a região metropolitana de São Paulo e o sudoeste paulista).

O pacote foi leiloado pelo Governo de São Paulo e a EcoRodovias foi a vencedora com um lance de mais de R$ 2 bilhões - e, desde o começo do mês de abril deste ano, administra o trecho da rodovia em questão. Contudo, a CCR Via Oeste diz que obras seguem sob sua responsabilidade e serão entregues de forma faseada até que sejam integralmente concluídas

A Artesp diz que o "prazo inicial [de entrega do projeto] coincidia com o fim do contrato da ViaOeste, mas que mudou a concessão e fizeram um termo de ajuste no contrato para entregar a obra mesmo com o fim da concessão".