Sinal de perigo: 'luz misteriosa' alerta falhas no freio e volante do carro

Por dentro, o utilitário esportivo importado do México mantém o motor 2.0 turbo de 253 cv, ajustado para ficar mais esperto nas retomadas. O câmbio automático de oito marchas também permanece, bem como o sistema de tração nas quatro rodas.

Na cabine, o Bronco Sport agora traz painel de instrumentos 100% digital, além de central multimídia atualizada, com tela de 12,3 polegadas, câmera "360 graus" e conexão sem fio com celulares via Android Auto ou Apple CarPlay.

Novo Mustang vem aí

Ford Mustang Dark Horse Imagem: Divulgação

Nesta edição, o apresentador Jorge Moraes traz as primeiras informações e imagens do Mustang Dark Horse, nova versão do cupê com preparação mais esportiva na comparação com o GT Performance atualmente comercializado no Brasil.

Dentre as diferenças, o Dark Horse tem calibragem diferente do motor 5.0 V8 Coyote a gasolina, cuja potência subiu de 492 cv para 507 cv - como no GT, a transmissão é sempre automática de dez velocidades.