Combustível barato faz brasileiros se arriscarem para abastecer na Bolívia

Para aproveitar o desconto, o veículo deve ter placas bolivianas e contar com uma tag semelhante à de pedágio, que libera o abastecimento.

Sem acesso ao mar e com poucas reservas de petróleo, a Bolívia precisa importar cerca de 80% do diesel e 70% da gasolina que o país consome.

Na última década, o faturamento com a venda de gás boliviano caiu cerca de 69%. Isso reduziu as reservas cambiais do país, que passou a conviver com falta diária de diesel e gasolina.

No início de 2025, o governo boliviano decidiu manter o preço dos combustíveis inalterados — desde a década passada, em sua maioria. Por outro lado, impôs restrições às quantidades.

Tais limites são ainda maiores nas fronteiras, onde qualquer abastecimento acima de 50 litros em garrafas e outros vasilhames, por exemplo, demanda autorização estatal.