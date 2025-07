Reis das 'canetadas': 5 lugares campeões de multas por 'marronzinho' em SP

Acesso ao Mercado Municipal é o vice-líder no ranking de 'canetadas' pelos marronzinhos Imagem: Google/Reprodução

Ainda assim, a média de 1.984 multas aplicadas mensalmente na entrada do aeroporto é 27% menor do que no passado, quando Congonhas registrou mais de 34.000 infrações ao todo.

O 'pódio' dos marronzinhos é completado pela rua Carlos de Souza Nazaré, também localizada na Luz e em frente a outro mercado, o Kinjo Yamato. Foram 1.389 registros entre os números 301 e 400.

No caso de ambos os mercados, as multas se dispersam nas cercanias, com quarteirões adjacentes das ruas também registram multas bem acima da média.

Isso se deve a carros que vêm parando para embarque e desembarque antes de chegar ao endereço final, devido ao tráfego elevado.

Não à toa, tanto nesses logradouros quanto em Congonhas, o principal motivo das multas é de estacionamento ou parada em local proibido pela sinalização.