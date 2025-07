'Máximo aceitável': montadoras reagem à mudança de imposto a elétricos

Com a deliberação da Camex, a BYD poderá importar kits com alíquota zero, mas por tempo e volume limitados, e terá de se adequar à tarifa cheia em menos de dois anos.

A pressão das montadoras

A aprovação parcial ocorre após forte mobilização da indústria tradicional. Toyota, GM, Volkswagen e Stellantis enviaram carta ao presidente Lula criticando o pleito da BYD e alegando risco de quebra de isonomia e ameaça à política industrial representada pelo programa Mover.

Entidades como Anfavea, Abipeças, Sindipeças, CUT, Força Sindical e federações industriais de nove estados também se manifestaram contra o benefício.

O argumento central era que montar carros com kits desmontados exige menos mão de obra e poderia desestimular investimentos em fábricas completas no Brasil. As entidades defendem que a transição para veículos limpos ocorra com tecnologia desenvolvida no país, como os híbridos flex.

A reação da BYD

Horas antes da reunião, a BYD soltou um comunicado em tom crítico, sugerindo que a resistência ao seu pleito vinha de "concorrentes obsoletos": "Chega uma empresa chinesa que acelera fábrica, baixa preço e coloca carro elétrico na garagem da classe média, e os dinossauros surtam."(...) "Ajudar o Brasil a acelerar essa transição é um movimento estratégico não só para a marca, mas para o país", disse por meio de nota.