'Dinossauros surtam': BYD reage após pressão de montadoras rivais a Lula

Nela, a empresa defende a tese de que oferece produtos melhores, mais baratos e bem aceitos pelos consumidores, e que a reclamação pública da concorrência seria por mera reserva de mercado.

"Não faz sentido aplicar o mesmo nível de tributação sobre veículos 100% prontos trazidos do exterior e sobre veículos que são montados no Brasil, com geração de empregos locais, movimentação da cadeia logística e pagamento de encargos", diz o comunicado da fabricante asiática de carros elétricos.

"Trata-se do velho roteiro de sempre: diante de qualquer sinal de abertura de mercado ou inovação, surgem as ameaças de demissões em massa, fechamento de fábricas e o fim do mundo como conhecemos".

O tom incisivo vem crescendo, de ambas as partes, desde o ano passado, quando a Anfavea subiu o tom sobre as operações da BYD em nosso país.

No comunidado, a marca asiática sugere que rivais ocidentais foram forçados a reduzir suas margens de lucros nas vendas de veículos elétricos e híbridos frente à política agressiva de preços da fabricante do Dolphin Mini - atualmente, o elétrico mais em conta do Brasil, ainda importado da China.

"Não foi por acaso que uma concorrente reduziu o valor de um modelo elétrico em mais de R$ 100 mil depois da chegada da BYD. Por que antes custava tanto?", diz.