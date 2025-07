Carros elétricos causam mais enjoo, mas ciência já tem solução para isso

À medida que os carros elétricos se popularizam, também cresce a percepção de que esses veículos provocam mais enjoo do que carros a combustão. Mas não é só impressão: já há consenso de estudiosos quanto ao fenômeno. Curiosamente, porém, a culpa não é só da aceleração muito maior dos EVs.

O principal motivo para o enjoo maior nos carros elétricos é a confusão causada pelos movimentos do veículo, que são ligeiramente diferentes do convencional. Isso inclui a aceleração mais sensível ao toque do pé direito e a frenagem regenerativa - que desacelera o carro através do efeito que, simultaneamente, recarrega as baterias ?, apontam a maioria dos estudos.

"O enjoo acontece quando há uma incompatibilidade sensorial", explica o neurologista Saulo Nader. "Quando o cérebro recebe informações desencontradas dos olhos, dos ouvidos e do corpo, surgem sintomas como náusea, tontura, suor frio e, em casos mais graves, vômito".