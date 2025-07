Roubos e furtos de carros: veja estados em que crime caiu e onde disparou

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), até maio deste ano, foram quase 50 mil registros, sendo 37.539 furtos e 11.205 roubos. Em termos de comparação, no mesmo período do ano passado, foram 38.045 furtos e 12.522 roubos. Ou seja, uma discreta baixa.

O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por outro lado, aponta três estados que foram na contramão das reduções - e dois estão no Sudeste do Brasil. Minas Gerais mostrou uma variação para cima de apenas 1%, com 28.941 ocorrências (versus 26.647 do ano anterior).

Já o Rio de Janeiro registrou 48.267 casos contra 38.825 em 2023 - um aumento de 20,1%. O recorde, no entanto, fica com Tocantins. Um dos estados que compõem a região Norte mais que dobrou o número de boletins 3.097, um crescimento de quase 140% frente aos 1.223 casos conhecidos no ano retrasado.

Quando considerado apenas roubos de veículos, a retração do número total no Brasil chega a 10,4%. De acordo com o anuário, foram 135.909 ocorrências em 2023 contra 126.675 ao longo de 2024. Acre (-55,6%), Amapá (-42,2%) e Sergipe (-38,8%) são os estados que mais reduziram o número.

Já Minas Gerais (3,5%), Rio de Janeiro (34,3%) e Tocantins (36,4%) novamente aparecem como os únicos três estados que tiveram crescimento dos dados. Já o estudo que engloba somente furtos mostra, ao todo, 217.921 ocorrências em 2024 - um decréscimo de 5,7% frente aos 222.330 boletins de 2023.