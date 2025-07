Governo de MG oferece 'bicos' em provas de direção a professores estaduais

O presidente do sindicato que representa os policiais civis de Minas discordou: "o Detran vai sair da Polícia Civil para atender a interesses privados", afirmou Wemerson Oliveira na assinatura da PEC.

O presidente do Sindicato dos Escrivães, Bruno Figueiredo Viegas, também criticou a medida, dizendo que, como no caso dos professores, o "bico" dos policiais ocorria fora do horário de trabalho.

O período de transição do CET-MG acaba em setembro. No caso de cargos que exigem tempo mínimo de participação nas bancas examinadoras, também será permitida a continuidade dos agentes policiais.