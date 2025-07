Ford Mustang ganha versão ainda mais esportiva no Brasil; veja o que muda

No programa Carona desta semana, o apresentador Jorge Moraes traz as primeiras informações e imagens do Ford Mustang Dark Horse, nova versão do cupê com preparação mais esportiva na comparação com o GT Performance atualmente comercializado no Brasil.

Dentre as diferenças, o Dark Horse tem calibragem diferente do motor 5.0 V8 Coyote a gasolina, cuja potência subiu de 492 cv para 507 cv - como no GT, a transmissão é sempre automática de dez velocidades.

Visualmente, o Mustang Dark Horse se diferencia pelas entradas de ar funcionais no capô, grade exclusiva, faróis com lentes escurecidas e um novo aerofólio traseiro.