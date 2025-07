CNH sem autoescola ficaria 80% mais barata; setor prevê demissões em massa

"Em um país que ainda registra altos índices de condutores não habilitados, é fundamental que qualquer mudança preserve e reforce a qualidade da formação dos motoristas. É essencial que se busquem alternativas que tornem a obtenção da CNH mais acessível, desde que não comprometam a excelência no processo de aprendizagem", diz associação, que também está articulando uma agenda com a Senatran e com o ministro Renan Filho para tratar do assunto.

Já o advogado especialista em trânsito Márcio Dias chama atenção, especialmente, para a alegada importância das aulas de direção.

"O que me preocupa é a parte prática. N questão teórica, a pessoa pode ter o curso online, aprender e fazer a prova. Mas quem vai ensinar a dirigir o veículo? Quem será o profissional habilitado? Essa é a pergunta que fica. Me deixa muito inseguro não ter um profissional habilitado para poder fazer todas as orientações necessárias que transmitam segurança para o futuro motorista no trânsito do dia a dia", aponta.

O especialista ainda faz o alerta de que, se o projeto foi aprovado, poderá levar a um aumento dos acidentes de trânsito.

"Se não estudaram com profundidade direção defensiva, toda a parte do código trânsito, especialmente, sinalização, e a parte prática que, claro, é o principal, os acidentes podem aumentar caso eles não tenham o domínio do veículo para poder dirigir".

CNH pode ficar 80% mais barata, diz governo

De acordo com o Ministério dos Transportes, o custo médio para obter a CNH no Brasil é de R$ 3.215,64, sendo 77% desse valor, ou R$ 2.469, só de aulas em um CFC.