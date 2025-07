Adeus, sedãs e minivan: novas viaturas da PM-SP reforçam aposta nos SUVs

Desses, metade será usada no Programa Nacional de Segurança nas Escolas. O resto se destina ao rádio patrulhamento, ligado a um projeto de apoio ao cumprimento de medidas restritivas e cautelares.

Os modelos entregues do Creta são da versão topo de linha Ultimate, equipada com motor 2.0 flex aspirado de 167 cv e câmbio automático de seis marchas - vale destacar que os veículos são anteriores ao facelift recente do SUV da Hyundai, que trocou, na versão mais completa, o propulsor 2.0 pelo 1.6 turbo de 193 cv e transmissão automatizada de dupla embreagem e sete velocidades.

Atualmente, o Creta Ultimate sai por R$ 199.590.

Por que o Hyundai Creta?

Conforme reportagem do UOL Carros já explicou, a escolha por da PM-SP por SUVs segue tendência observada em órgãos de segurança pública do Brasil e de outros países.

"Fizemos um estudo que demonstrou a migração do mercado de viaturas do tipo monovolume e minivan para [SUVs convertidos em] viaturas do tipo patrulhamento", explicou, em entrevista concedida ao UOL Carros em junho de 2024, o major Luciano Camilo Borges, da Diretoria de Logística da PM de SP - responsável por fazer as especificações e as compras dos veículos de patrulhamento.