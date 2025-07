Nova Fiat Toro é flagrada em caminhão; veja o que já sabemos sobre a picape

Já lançado na Europa, esse é o irmão do futuro 'novo Uno' nacional, cujo design já está mais avançado em relação ao novo padrão global da marca.

A Fiat incluiu novas lanternas na Toro, com luzes com assinatura visual em forma de Y quando acesas. Além disso, o compartimento é mais retangular do que até então.

A Toro ainda ganhou novo para-choque traseiro com vincos salientes e aspecto mais quadrado e frisos extras.

O desenho das rodas também é novo e deve mudar conforme a versão.

Atual estilo da Fiat Toro tem formas mais curvilíneas na carroceria Imagem: Divulgação

Sem eletrificação

As imagens internas revelam que, na cabine da Toro, as mudanças foram sutis. O principal incremento mostrado foi o freio de estacionamento eletrônico, que finalmente oferece alternativa à alavanca tradicional no modelo.