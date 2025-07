Nova onda de corte de custos de carros zero-quilômetro está embaixo do capô

A concorrência do mercado automotivo segue aumentando, com ganhos de eficiência cada vez mais cruciais para as montadoras fecharem seus balanços no lucro.

Nesse sentido, até detalhes como um pouco mais de tinta importam: carros lançados ao longo dos últimos meses chamam a atenção por não trazerem o cofre do motor e a parte interna do capô inteiramente pintados. Alguns vêm sem nenhuma pintura nessa região, exibindo apenas o primer, a base aplicada na carroceria antes da aplicação da tinta.

Para citar alguns exemplos, lançamentos recentes, alguns com versões chegando na faixa de R$ 200 mil, têm essa característica, a exemplo de Citroën Basalt, Honda HR-V e o novo Nissan Kicks.