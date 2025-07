Longe do museu: que fim levaram 1º Corsa e outros carros históricos da GM

Porém, em 2009 o Museu da Ulbra fechou as portas e a GM trouxe de volta os veículos para São Paulo. Eles foram, então, guardados em um galpão na fábrica de São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Naquele ano, a General Motors passava pela maior crise financeira da sua história e a matriz nos EUA pediu concordata. O governo do presidente Barack Obama socorreu a montadora com um aporte de US$ 30,1 bilhões.

"Por decisão da diretoria da GM do Brasil, devolvemos aos antigos proprietários cerca de 30 carros que haviam sido doados. Os 50 que restaram, aproximadamente, foram leiloados para concessionários em 2010. Eu mesmo fiz a avaliação desses veículos para o pregão. Na época, me chamaram de louco por acreditarem que os preços mínimos estavam altos demais. A maioria foi arrematada por quase o dobro", relembra.

Segundo o ex-executivo, "muita gente não gostou da venda", mas na época "a GM estava começando a fazer água, tinha concorrência muito grande" e graves problemas financeiros.

"Foi triste. Esse leilão aconteceu por falta de filosofia, falta de vontade da empresa, falta de vontade política. Queria ficar com todos os carros, mas acabei não comprando nenhum", afirma Fanfa, que hoje está aposentado e é colecionador.

Colecionador tem Corsa número 1

Alguns desses veículos históricos hoje estão com o empresário Alexandre Badolato, que mantém uma coleção na região de Campinas (SP), formada na sua maioria por modelos clássicos da Chrysler do Brasil. No entanto, também guardou espaço para raridades da Chevrolet.