Monza português: como carro desembarcou no Brasil para virar peça única

Segundo Fraga, foram oito meses até a liberação para embarque de Portugal ao Brasil. Após a chegada do contêiner, em novembro de 2017, ele teve de encarar mais seis meses até que todos os trâmites fossem concluídos - o que incluiu desembaraço aduaneiro e cadastro do Ascona no Denatran (Departamento Nacional de Trânsito).

Antes de o veículo sair de Portugal, Evandro teve de solicitar autorização do Ibama (Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), habilitar-se como importador pessoa física na Receita Federal e ingressar com pedido de licença de importação.

"Comecei todo o processo no Brasil, enquanto meu amigo tratou de encaminhar os trâmites necessários em Portugal. Foi um aprendizado, pois nunca tínhamos feito isso anteriormente".

Evandro Fraga não revela valores, mas diz que o Ascona foi barato para comprar. Por outro lado, o gasto com a importação, incluindo frete, correspondeu ao triplo do dinheiro investido apenas no veículo.

"Cerca de dois terços de tudo o que gastei, incluindo a aquisição do carro, foram de taxas e impostos", pontua.

Ruídos de comunicação