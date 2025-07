Chevrolet Onix 2026:veja o que melhorou e itens que compacto ficou devendo

As versões de entrada do Chevrolet Onix 2026 seguem com motor 1.0 aspirado de 82 cv, junto ao câmbio manual de seis marchas.

Outra opção é o motor 1.0 turbinado, que ficou mais potente e chegou aos 121 cv no início do ano, graças à injeção direta da GM — introduzida para adequá-lo às normas mais rígidas de poluição.

Com o programa IPI Verde, entretanto, o 1.0 turbo flex foi 'amansado' para 115 cv (1 cv a menos do que até 2024). Por outro lado, o consumo se destaca e, com gasolina, chega-se a quase 17 km/l, na versão manual.

Com transmissão automática, o Onix 2026 bebe mais, mas segue econômico — 12 km/l de gasolina na cidade e 14,8 km/l na estrada, por exemplo.

Melhorou - Painel