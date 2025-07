Caminhão de bombeiros é furtado e bate em 14 carros; polícia busca suspeito

Uma pessoa havia roubado o veículo durante o atendimento da ocorrência. O responsável pelo furto saiu com o caminhão em alta velocidade e causou "danos significativos a vários veículos estacionados e ao paisagismo em cinco locais", segundo a polícia.

As autoridades fiaram sabendo disso rapidamente por ligações para o número de emergência. O caminhão de bombeiros acertou ao todo 14 carros enquanto passava por locais diferentes. O suspeito, ainda não identificado, abandonou o caminhão e fugiu a pé.

Agora, a polícia pede ajuda de testemunhas para encontrar o responsável. "Perder um caminhão de bombeiros para uma pessoa tão imprudente não só coloca em risco a segurança de nossos socorristas, mas também de nossa comunidade. Estamos comprometidos em garantir a segurança de nossos moradores e qualquer informação que nos ajude a resolver este incidente é crucial", disse o chefe de polícia de Everett, John DeRousse.

O chefe dos bombeiros, Dave DeMarco, acrescentou: "estamos revisando ativamente este incidente e examinando nossas políticas e procedimentos para ver o que, se houver algo, pode ser feito para ajudar a prevenir tais ocorrências no futuro. Agradecemos por ninguém ter se ferido neste evento e continuamos focados em proteger nossa comunidade e nossas capacidades de resposta a emergências."

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.