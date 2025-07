Recarga, IPVA: usuários contam economia na vida real com carro eletrificado

Uma categoria que tem aderido bastante aos carros elétricos e híbridos é a de motoristas de aplicativo.

Quem precisa rodar todos os dias longas distâncias sente a diferença. Luiz Ricardo, que tem um modelo híbrido, gastava entre R$ 3.500 e R$ 4 mil por mês com combustível para rodar uma média de 5 mil km em São Paulo.

Com seu carro eletrificado, enche o tanque a cada semana e a despesa caiu para R$ 1.200.

"Carrego a bateria em casa todos os dias e minha conta de luz aumentou pouco mais de R$ 200", explica o profissional, que agora migrou para o transporte executivo e diz que já rodou 128 km somente no modo elétrico de seu híbrido - portanto, sem gastar uma gota de combustível.



Outro motorista conta que já rodou mais de 107 mil quilômetros com seu hatch elétrico, que tem aproximadamente 300 km de autonomia. Ou seja, foram necessárias pouco mais de 350 recargas para atingir tal número.

O valor da energia residencial brasileira varia de R$ 0,60 a R$ 1 por kWh, dependendo do estado. Fazendo o cálculo com R$ 0,80 e uma bateria de 45 kWh, o mesmo motorista gastou pouco mais de R$ 13 mil nesse intervalo.



Em termos de comparação, para rodar os mesmos 107 mil km em um carro a combustão que faça média de 12 km/l, precisaria de quase 9 mil litros de gasolina. Com preço médio do combustível a R$ 6, seriam gastos perto dos R$ 54 mil. Nessa conta ainda não entram gastos com manutenção e IPVA, por exemplo, dos quais falaremos mais adiante. Spoiler: as revisões dos eletrificados são mais baratas e muitos lugares oferecem isenção total ou parcial do imposto.

Planejamento para recarga