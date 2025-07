Vídeo de moto andando sobre Rio Xingu viraliza; veja truque que piloto usou

Um vídeo gravado na praia do Pedral, em São Félix do Xingu, no sul do Pará, vem chamando a atenção de milhões de pessoas nas redes sociais.

Nas imagens, o piloto de motocross Wenderson Fernandes, conhecido como "Nenen da Taboca", aparece conduzindo uma motocicleta sobre as águas do Rio Xingu, como se trafegasse por uma via comum.

Nas imagens, Fernandes é visto ao guidão de sua Kawasaki 450 ainda na área de terra, às margens do Xingu. Ele acelera forte na areia, entra no rio e mantém o equilíbrio sobre as águas - o piloto cruzou mais de 1,2 km em alta velocidade até a margem oposta, como se estivesse em terra firme.