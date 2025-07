LimuFusca: VW que transportou ator famoso ao Oscar vai a leilão por fortuna

De acordo com estimativas, a limusine deve ser arrematada por um valor entre US$ 150 mil e US$ 200 mil (cerca de R$ 836 mil a R$ 1,1 milhão na conversão direta),preço muito maior do que o de um Fusca original sem modificações.

Como é o LimuFusca

Imagem: Reprodução

O evento Monterey Car Week contará no próximo mês com leilão que inclui o Volkswagen Fusca 1969 convertido em limusine. Sua conversão ficou em torno de US$ 35 mil (quase R$ 200 mil) após o proprietário ter comprado o modelo originalmente por US$ 2.063 (R$ 11.495).

Segundo registros, o LimuFusca foi usado para levar o ator John Wayne à cerimônia do Oscar de 1970

O Volkswagen foi modificado pela Troutman-Barnes, conhecida por construir os carros de corrida Chaparral e Scarab. A empresa chegou a construir um Porsche 911 de quatro portas.