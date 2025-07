Honda HR-V 2026: veja o que entrega versão de R$ 210 mil do SUV compacto

Na edição desta semana, o programa Carona destaca as novidades do Honda HR-V, segundo SUV mais vendidos do Brasil no 1º semestre, com cerca de 32 mil emplacamentos.

Com preços sugeridos de R$ 163.200 a R$ 209.900, o utilitário esportivo recebeu mudanças como grade dianteira com novo desenho, diferenciando as versões aspiradas e turbo, além de lanternas e rodas redesenhadas.

Por dentro, a Honda alterou o apoio da central multimídia, deixando-a flutuante, enquanto o console central foi reposicionado para facilitar o acesso ao carregador de celular por indução.