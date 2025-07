Semáforos com borda amarela se multiplicam em SP; como sinalização funciona

Ajuste em tempo real

A grande vantagem dos dispositivos inteligentes é em relação ao anda-e-para do trânsito, que diminuirá em cerca de 20% ao fim da implantação na capital, projeta a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Os semáforos identificados pela borda amarela ao redor das luzes são interligados a câmeras, que monitoram o fluxo de carros nos arredores.

Tais informações são processadas por um pequeno computador, que chega à melhor programação das ordens de parada ou prosseguimento.

Assim, vias mais demandadas ficam mais tempo no verde, ao passo que ruas com menos carros sustentam a luz vermelha enquanto isso.

"Em alguns casos, como na Avenida Paulista, os semáforos podem ajustar o tempo também nas vias paralelas, já que a tendência é de que as pessoas as procurem como alternativa", disse o gerente de iluminação pública da SP Regula, Mauricio Nastari, no lançamento do programa, em 2023.