Ruídos, perigo de capotamento: quando chega a hora de trocar amortecedores

Caso o veículo comece a balançar mais do que o normal e surjam barulhos e vibrações, o recomendado é revisar os componentes e substituí-los, caso seja necessário.

Independentemente disso, vale revisar os amortecedores a cada 60 mil km rodados ou nos intervalos indicados no manual do proprietário.

O que mudou no Honda HR-V 2026

Imagem: Divulgação

O Carona também destaca as novidades do Honda HR-V, segundo SUV mais vendidos do Brasil no 1º semestre, com cerca de 32 mil emplacamentos.

Com preços sugeridos de R$ 163.200 a R$ 209.900, o utilitário esportivo recebeu mudanças como grade dianteira com novo desenho, diferenciando as versões aspiradas e turbo, além de lanternas e rodas redesenhadas.