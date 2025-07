Preço alto: após carros de luxo, até VW Fusca vira alvo de furtos de faróis

Além de carros de luxo caros e cheios de itens tecnológicos, até automóveis antigos se tornaram alvo do furto de faróis.

Recentemente, um vídeo começou a circular em redes sociais, como o Instagram, e viralizou: um VW Fusca estacionado na rua teve os dois faróis levados por criminosos e a ação durou poucos segundos.

A reportagem do UOL Carros descobriu que o furto ocorreu na capital paulista no início de junho e a razão pela qual um Fusca atraiu ladrões tem um motivo: dependendo do ano, o clássico da Volkswagen hoje é extremamente valorizado e o mesmo vale para as respectivas peças de reposição, incluindo os faróis.