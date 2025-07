Picape do Apocalipse: como é blindado feito sob medida de Shaquille O'Neal

Novo carro de Shaquille O'Neal, o modelo Apocalypse6x6 tem o mesmo motor V8 sobrealimentado por compressor mecânico da picape original, com potência em torno de 700 cv. Mesmo com a sigla 6x6 no nome, o veículo tem quatro rodas e tração 4x4.

Todos os painéis de carroceria são blindados com Kevlar, enquanto a picape exibe coloração preta fosca. Na frente, há novos faróis e uma grade dianteira personalizada.

Imagem: Reprodução

O interior também foi feito de acordo com o gosto da ex-estrela da NBA.

A cabine é revestida com couro vermelho brilhante e o teto traz um forro com iluminação que emula estrelas, como nos carros da britânica Rolls-Royce. Volante, painéis das portas e o painel do motorista também foram refeitos. Na traseira, há bancos novos e um sistema de áudio potente.